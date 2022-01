Nicolae Botgros, infectat din nou cu COVID-19. Dirijorul a fost la un pas de moarte primăvara trecută, din cauza aceluiași virus: "A dat iar năpasta peste mine"

In articol:

Nicolae Botgros trece prin momente dificile, după ce a fost a doua oară depistat pozitiv cu COVID-19. Celebrul dirijor a declarat că de această dată nu a fost nevoit să ceară ajutorul medicilor, întrucât, din fericire, are o formă mai ușoară a bolii.

Citeste si: Nicolae Botgros, profund îndurerat de moartea lui Petrică Mîțu Stoian: ”Dumnezeu își alege oamenii acolo sus”

Nicolae Botgros se află în izolare la domiciliu

Problemele de sănătate se țin scai de familia lui Nicolae Botgros. După ce în luna mai a anului trecut dirijorul a fost la un pas să-și piardă viața din cauza infecției cu coronavirus, acum artistul a fost din nou depistat cu COVID-19, pentru a doua oară.

Nicolae Botgros [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Vlăduța Lupău, internată de urgență. Ce i-au descoperit medicii- bzi.ro

Faptul că era vaccinat l-a făcut, însă, pe bărbat să aibă o formă mai ușoară a bolii: "Am Covid pentru a doua oară, dar este o formă ușoară, seamănă mult cu o răceală! Prima oară când am avut Covid a fost o formă extraordinar de gravă. Vaccinul m-a protejat foarte mult! A dat iar năpasta peste mine, am iar Covid și nu sunt așa în formă cum trebuie! Am avut niște probleme și cred că am luat din același spital unde am fost internat prima dată cu Covid. Văd că acum e mai ușor, nu am trecut prin febră și prin problemele cu saturația, dar încă stau acasă în carantină.", a declarat Nicolae Botgros, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Nicolae Botgros [Sursa foto: Facebook]

Nicolae Botgros a fost la un pas de moarte

Nicolae Botgros s-a infectat prima oară cu COVID-19 în luna mai a anului trecut, iar la acea vreme starea lui de sănătate a avut foarte mult de suferit.

Citeste si: Nicolae Botgros, mărturisiri emoționante la trei luni de la moartea Lidiei Bejenaru: „În fiecare zi merg la cimitir și stau de vorbă cu ea”

După ce a reușit să scape de boală dirijorul a mărturisit că a fost la un pas de moarte, căci plămânii i-au fost afectați în proporție de 70%: "Plămânii mei au fost afectați în proporție de 70%, poate chiar și mai mult. Nu simțeam nimic, pentru că am fost sedat. Când pacienții sunt mai agitați, mai agresivi – medicii le pun niște injecții și îi calmează.", a declarat Nicolae Botgros pentru report.md.

Distribuie pe: