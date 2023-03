Nicole Cherry, mai sexy ca niciodată! Vedeta arată din ce în ce mai bine după ce a născut: „Cred că echilibrul este important”

In articol:

Nicole Cherry a devenit celebră de când era foarte tânără, iar de atunci aceasta a impresionat mereu și cu fizicul ei, pe lângă calitățile sale vocale.

Aceasta a reușit însă să lase pe toată lumea cu gura căscată în momentul în care a slăbit într-un timp foarte scurt după ce a devenit mamă.

Citește și: Cum și-a convins Nicole Cherry tatăl impresar să accepte rolul principal din film?! George Ghinea a dat totul din casă

Nicole Chery, într-o formă de invidiat după ce a devenit mamă

Artista mărturisește că a avut mereu un stil de viață echilibrat și destul de sănătos, astfel că nu a acumulat prea multe kilograme în plus pe parcursul sarcinii.

Citeste si: VIDEO Momentul în care un celebru cântăreț se prăbușește pe scenă. Costa Titch a murit în timpul concertului- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Atac armat într-un bar. Zece persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite- stirileprotv.ro

Totuși, după ce a adus-o pe fiica sa pe lume, vedeta a reușit să slăbească extrem de repede și a revenit la forma de invidiat pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată.

Solista spune că nu are un anumit secret pentru a se menține în formă, însă aceasta a mărturisit că are o dietă echilibrată, în cadrul căreia consumă foarte multe fructe și legume.

„Nu am acumulat multe kilograme în sarcină și faptul că am avut, cred, un stil de viață sănătos, și înainte de sarcină, și în timpul sarcinii, m-a ajutat extrem de mult, până la urmă, să grăbesc procesul de slăbire, imediat după sarcină. Cred că echilibrul este important, să ai un stil de viață sănătos. Cât despre mâncare, în general, am încercat să mănânc proteină, să elimin carbohidrații și să mănânc legume, chestii fresh, care mă ajută să am și energie, și să mă și mențin.”, a povestit cântăreața, pentru Viva.ro.

Nicole Cherry, prima vacanță alături de micuța ei

Artista a avut deja primul concediu alături de fiica ei, iar Nicole spune că cea mai mare problemă a reprezentat-o drumul până la locație, care nu a fost deloc pe placul Anastasiei.

Citeste si: Daniela Ploia o critică dur pe Marcela Fota, după ce artista și-a pierdut soțul și și-a refăcut viața cu un tânăr de 23 de ani!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 13 martie 2023. Ce sărbătoare este luni? Anunțul preoților- stirilekanald.ro

Citeste si: „Sunt oameni nefericiți”. Radu Siffredi, un nou atac la adresa Ginei Matache. Detaliul care l-a înfuriat și l-a făcut să răbufneasă în mediul online- radioimpuls.ro

„Peripețiile sunt în continuare cele cu drumul, pentru că Anastasiei nu-i prea place să stea în mașină, dar încercăm să plecăm pe perioada în care îi este somn, ca să fim siguri că va adormi și că vom avea un drum liniștit. Cât despre mare, într-adevăr, Anastasiei îi place foarte tare soarele, apa și este o Săgetătoare care-mi seamănă foarte tare.”, a mai spus artista.

Nicole Cherry [Sursa foto: Instagram]

Citește și: ”Nu am avut niciodată sentimentul acela” Nicole Cherry, mărturisirile despre Florin Popa prin care a surprins pe toată lumea. Cum se descurcă tânărul ca tată și soț