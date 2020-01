Nicolweta Luciu a povestit un episod din copilaria ei, când ea și sora ei au primit o lecție dureroasă, la propriu, de la mama lor.

Fosta actriță își amintește cum, în complicitate cu sora ei, Iuliana Luciu, a găsit banii mamei lor și i-au cheltuit pe tot felul de lucruri.

, a povestit Nicoleta Luciu pentru Cancan.

Acum, fostul model este mama dedicată a patru copii, astfel că cei mici nu pot sta foarte mult timp fără cea care le-a dat viață.

Sfaturi pentru dieta cu salată a Nicoletei Luciu

„Fetelor, ce faceţi? Cum merge treaba cu salatele? La mine merge brici, brici, brici! În şase zile am dat jos trei kilograme. Suntem în a doua săptămână de dieta cu salate. Parctic, în a douăsprezecea zi. Eu după 11 zile am slăbit trei kilograme şi 800 grame. Două zile am rămas la aceeaşi greutate. Se pare că salata de fructe nu este ok în dietă. Eventual să facem numai mere, fără mango. Am poftă de costiţă la cuptor. Am oprit două dintre ele şi mănânc cu multă salată. Deci, după cum observaţi, la salată poţi să adaugi ce vrei", a spus Nicoleta Luciu pe Instagram.

Nicoleta Luciu le explică urmăritoarelor sale cum să își prepare salatele pentru a da rezultate.

„Fără pâine. Adaugi ce vrei în salată. Să te faca fericită când o mănânci. Pune și seminte. Te saturi mai repede. O să vezi cu timpul nu o să mai ai nevoie de așa multă salată la o masă. Eu în prima săptămână am făcut foarte multă la o masă. Acum sunt la jumătate din cantitatea din prima săptămână. Eram disperată că n-o să mă satur", a explicat Nicoleta Luciu.