Alara și Dilara Mițaru, gemenele care au fugit de acasă

Alara și Dilara Mițaru au dispărut subit în decursul zilei de duminică, 30 august, după ce au primit un telefon din partea mamei lor. Apelul le-a nemulțumit profund pe tinere și au decis să fugă de acasă. Motivul șocant pentru care gemenele au descurs la acest gest extrem este faptul că mama lor le-a interzis să mai iasă cu prietenii lor. Femeia susține că fiicele sale fac parte dintr-un anturaj toxic pentru ele și sunt o influență proastă.

În timp ce femeia se află în Franța și lucrează pentru viitorul fiicelor sale, fetele au decis să fugă de acasă. Ele se aflau în grija unei rude. Anunțul a venit ca un șoc pentru mama fetelor, care nu putea face nimic din altă țară. Ea a făcut o postare pe Facebook în care a anunțat dispariția gemenelor și a cerut ajutorul internauților, dar și ajutorul Poliției.

In jurul zilei de 30.08.2020 in jurul orei 14:00 fiicele mele gemene pe numele de Alara și Dilara Mițaru au plecat voluntar de acasă din com. Topolog județul Tulcea. Semnalmente 15 ani 1.56m înălțime blonde ochii albaștri. Rog să distribuiți în număr cât mai mare acest anunț poate cu ajutorul tuturor le vom găsi cât mai repede posibil . Este sesizată poliția locală de ieri ora 15: 00 dar pana in prezent au fost piste false. Cine are detali despre ele este rugat sa sune la cel mai apropiat sediu de poliție. Sau la Nr de tel 0727152849 -0724735889-0740934 562 - 0762478331 Vă multumesc”, a fost mesajul postat pe Facebook de Ruxandra Mițaru, mama gemenelor.

Fetele au fost găsite într-o localitate vecină

Gemenele au fost găsite în viață! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu cele două fete

Spre ușurarea femeii, aceasta a fost anunțată că fetele ei au fost găsite în viață, pe ulițele dintr-o localitate vecină. Ruxandra Mițaru a mai făcut o postare pe Facebook în care a mulțumit tuturor celor care au distribuit postarea. Din primele informații, fetele ar fi dormit sub un pod, dar mama celor doua fete nu crede această ipoteză.

„Fetele au spus că au plecat de acasă pentru că au fost certate și pedepsite, de parcă au încercat să se răzbune pe mine. În urmă cu câteva zile le-am interzis să se mai vadă cu prietenii și prietenele lor pentru că fac parte dintr-un anturaj toxic. Fetele spun că au dormit sub un pod, însă eu nu cred în această variantă”, a anunțat, în urmă cu puțin timp, mama gemenelor pe Facebook. (Citeste si: O franțuzoaică a fost arestată după ce a mers dezbrăcată pe un pod sacru din India)