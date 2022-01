Noi imagini cu fetițele înainte să fie spulberate de autospeciala poliției! Mama copilei moarte face acuzații grave: „Fără frână, fără nimic? E crimă asta. Mi-a omorât copilul”

In articol:

Continuă șirul dezvăluirilor controversate și uluitoare după accidentul rutier în care este implicat un agent de poliție din Capitală. Acesta a spulberat ieri pe trecerea de pietoni două fetițe, iar una dintre ele a decedat în urma impactului violent. Cealaltă copilă a fost transportată de urgență la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, acolo unde beneficiază de toate îngrijirile și atenția cadrelor medicale. Mamele fetelor au făcut primele declarații pe subiect.

Copila care a supraviețuit susține că mașina de poliție nu avea aprinse nici semnalele sonore și nici pe cele luminoase

Cazul a stârnit revolta opiniei publice, iar martorii povestesc tot felul de detalii șocante de la fața locului. La iveală au ieșit și noi imagini de pe o altă camera de supraveghere amplasată în zonă, care a înregistrat momentul în care cele două fete traversează.

Înainte de a păși pe trecerea de pietoni, cele două se uită în stânga și în dreapta de mai multe ori, pentru a se asigura că nu există niciun pericol.

Copilele se țin de mână în tot acest timp, iar după ce au ajuns la mijlocul zebrei, realizează că se apropie cu viteză o mașinp, timp în care acestea încearcă disperate să fugă, dar nu mai au timp, căci sunt lovite în plin de autospeciala poliției. Mama

fetei internate la spital spune că fiica ei i-a spus că mașina nu avea nici semnalele luminoase, dar nici pe cele sonore aprinse.

„Ca orice mamă am întrebat-o în primul rând cum se simte și apoi cum s-a întâmplat. Și mi-a explicat copilul: ”Mami, ne-am asigurat de nu știu câte ori, stânga-dreapta. Nu venea nicio mașină. Am coborât pe trecerea de pietoni. Raisa se ținea de mine”. Se țineau una de cealaltă, de fapt. Am ajuns aproape de trecerea de pietoni și la un moment dat a văzut că venea acest individ cu o viteză destul de mare pentru zona respectivă și pentru faptul că se apropia de trecerea de pietoni.

Copilele atunci au grăbit pasul ca să ajungă pe trotuar și l-au văzut cum a accelerat și mai tare. Pe fetița mea a lovit-o și a aruncat-o pe burtă pe trotuarul celălalt, iar de Raisa nu mai știa.

Mi-a spus: ”Mami, nici semnal sonor, nici luminos”, a povestiti femeia la Antena 3.

Mama fetiței decedate, devastată de durere: „E crimă asta. Mi-a omorât copilul”

Îndurerată și cu ultimele puteri, femeia își plânge fiica care a murit în mod tragic spulberată pe trecerea de pietoni. Mama copilei spune că nici vorbă ca fiica ei să traverseze strada atunci când treceau mașini și se asigura de mai multe ori înainte de a pune piciorul pe trecerea de pietoni, lucru confirmat și de camera de luat vederi care a surprins ultimele momente cu ea în viață. Aceasta susține că ce a pățit fiica ei trebuie încadrat la crimă! Copila a fost aruncată zeci de metri distanță față de trecerea de pietoni.

„Era fata mea, fata mea și colega ei. Deci nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Era foarte atentă, nu traversa, dacă nu se opreau mașinile, ea nu traversa, deci nu se poate. De pe trecerea de pietoni să o aduci până aici, fără frâne, fără nimic? Nu există așa ceva, e crimă asta. Mi-a omorât copilul, deci nu se poate", a declarat, mama copilei decedate.

Autorul accidentului rutier ar deține un permis de conducere emis de Marea Britanie

Agentul de poliție era angajat la Secția 5 din 2017, are 27 de ani și ar deține un permis de conducere emis de Marea Britanie. Legile de circulație din România sunt extrem de diferite de cele din Marea Britanie, iar faptul că polițistul conducea o autospecială ar putea fi chiar o problemă.

Conform normelor de la Poliția România, nu toți agenții de poliție care au și permis de conducere au dreptul de a conduce o mașină de poliție atunci când pleacă în patrule sau la o intervenție. Dreptul de conducere a unei autospeciale este desemnat de șeful de unitate, asta după ce aceștia sunt supuși unor verificări riguroase.

Polițistul o împinge pe copila decedată cu piciorul. Gestul a stârnit revoltă

Un martor l-a fotografiat pe agentul de poiție în timp ce o împinge ușor pe copila de 11 ani, care a decesat în urma impactului, pentru a vedea dacă aceasta este într-adevăr moartă. Imaginea cu el a devenit virală pe internet și a stârnit supărarea oamenilor.

Mai mult, unii dintre cei care au luat parte la întreaga scenă spun că colegi de-ai agentului de poliție ar fi încercat să-l ajute pe acesta.

„L-au luat pe polițist din mașină, primele mașini de poliție care au venit l-au scos din mașină, l-au ascuns după cazane, au așteptat să vină 112 (n.r. autobuzul), i-au dat o geacă și l-au ascuns în spate”, spune o femeie.

Poliția Capitalei spune că anchetează cazul și urmează să stabilească circumstanțele producerii accidentului rutier grav. Vor fi audiați martori și vor fi analizate mai multe dovezi de la fața locului.

