”Nu am când” Roxana Vancea face compromisuri mari de când este mamă de doi. La ce a renunțat vedeta

De când este în lumina reflectoarelor, Roxana Vancea și-a schimbat complet imaginea. S-a făcut cunoscută ca asistentă TV, dar asta nu a durat mult, căci a pornit pe un alt drum în viață.

Vedeta a lăsat televiziunea în urmă și s-a apucat de sport, moment în care și imaginea sa s-a transformat total.

Roxana Vancea face compromisuri mari de când este mamă de doi [Sursa foto: Facebook]

Roxana Vancea a renunțat la sport de când este mamă

La scurt timp de când și-a dedicat viața sălii de sport, vedeta a slăbit spectaculos și de atunci afișează un trup tras parcă prin inel, cu forme bine conturate.

Chiar și acum, după ce a adus pe lume un copil, soția lui Dragoș Paiu, deși mulți spun că arată excepțional, ea abia dacă depășește 40 de kilograme, ceea ce o cam nemulțumește.

Astfel că, în timp ce multe doamne și domnișoare îi cer sfaturi pentru a pierde în greutate, ea urmează un program pentru a mai căpăta câteva kilograme în plus.

Pentru asta are și un regim alimentar bine stabilit, prin care încearcă să suplinească faptul că nu mai face sport.

Ea spune că de când a devenit mamă, acesta este singurul compromis pe care l-a făcut, că nu a mai ajuns la sala de sport să se antreneze așa cum o făcea pe vremuri, când timpul

liber nu era o problemă pentru ea.

Lucru pe care înainte ea îl punea în practică zi de zi, doar că acum Zian nu poate sta departe de ea nici măcar o clipă.

Astfel că, neputând să se despartă de copii și fiind acum o mamă cu normă întreagă, Roxana Vancea a lăsat pasiunea pentru sport pe locul doi și încearcă să aibă în alt mod grijă de silueta sa.

„M-am antrenat de 5 ori de când am născut. Nu am când. Bebe e foarte lipit de mine. De păcătuit, pot spune că zilnic îmi fac câte o poftă. Sunt foarte slabă. Am 44 de kilograme și încerc să mă îngraș. Colaborez cu o echipă care pregătește meniuri pentru sportivi și pentru cei care vor să slăbească sau să pună masă musculară. Îmi fac mesele pentru toată ziua. Dimineața mănânc ovăz/clătite proteice, la prânz- pui la grătar cu legume, iar la cină, pește cu legume. Între mese mai mănânc fructe”, a spus Roxana Vancea, conform Click.