„Nu mai pot” Simona Trașcă a apelat de urgență la medic! Afecțiunea gravă cu care se confruntă acum blondina: „Am nevoie de ajutor”

Simona Trașcă trece printr-o perioadă mai grea a vieții sale, după ce a simțit că are anumite probleme de sănătate. Deși nu se gândea să apeleze la un medic, blondina a luat decizia de a cere ajutorul unui specialist.

Se pare că în aceste momente se simte mult mai bine, însă recunoaște că afecțiunea care nu-i dă pace este una destul de serioasă. Iată dezvăluirile neașteptate făcute chiar de ea!

Simona Trașcă a apelat de urgență la medic: „Nu mai pot”

Simona Trașcă este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc. Deși o perioadă a stat mai retrasă, iată că acum a oferit mai multe detalii din viața sa. Se pare că aceasta trece printr-o perioadă mai dificilă, având în vedere că suferă de o afecțiune destul de gravă, cu care s-a confruntat și în trecut.

Chiar în cadrul unui interviu televizat, ea și-a deschis sufletul și a spus clar prin ce trece în aceste momente.

Ei bine, este vorba despre o depresie destul de puternică, astfel că și-a luat inima în dinți și a apelat rapid la un medic psiholog. În ciuda faptului că nu avea de gând să facă acest lucru, blondina a simțit că nu mai poate să facă față singură, fără să fie ajutată.

Din fericire, starea vedetei este acum mult mai bună, mai ales că a găsit un specialist cu care a simțit de la început că rezonează și poate avea încredere.

„Surprinzător, chiar am ajuns la psiholog. De când mă știu am tot auzit chestia asta din toate părțile. Acum având o depresie foarte puternică și în spațiul public nu mi-a plăcut să mai recunosc treburile astea, de depresie, de stările mele, am simțit că nu mai pot singură și am nevoie de ajutor neapărat. Văzusem un domn psiholog cu care am simțit că rezonez, mi-a plăcut modul dumnealui de gândire. Mi-a făcut foarte bine”, a mărturisit Simona Trașcă, în cadrul unei emisiuni televizate.

Blondina s-a săturat de singurătate: „Simt nevoia să am pe cineva”

În urmă cu câteva zile, în cadrul unui alt interviu, Simona Trașcă a spus cu sinceritate faptul că simte nevoia de a avea pe cineva în viața ei. După o perioadă lungă, în care nu a acceptat pe nimeni în preajma sa, blondina este pregătită să ofere o nouă șansă iubirii.

„Eu nu am acceptat pe nimeni, nu mi-a plăcut de nimeni, de fapt, mi-a plăcut singurătatea. În ultimele săptămâni am început să simt nevoia să am pe cineva aproape. Mă uit la filme și văd îndrăgostiți și îmi dau lacrimile. Eu sunt singură de foarte mult timp.

Din primăvară sunt singură 100%. Atunci aveam un fost cu care mă certam, apoi mă împăcam, era o relație ciudată. Nu mă puteam baza pe el. Am mulți bărbați care mă curtează, dar am fost sălbatică și nu am dat șansa nimănui. Acum sunt pregătită să dau șanse bărbaților”, a spus blondina, în urmă cu câteva zile, pentru fanatik.ro .

