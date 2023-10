„Nu mai pot” Theo Rose n-a mai rezistat! Nu este prima dată când i se întâmplă una ca asta! Situația care îi dă bătăi de cap de când se știe. La ce concluzie a ajuns?!

In articol:

Theo Rose este una dintre cele mai deschise și sincere vedete de la noi, care și-a format o mare comunitate de fani tocmai pe baza acestor atuuri pe care le deține, pe lângă talentul cu care a fost înzestrată.

Cei care fac parte din comunitatea sa online îi apreciază transparența și naturalețea de care dă dovadă mereu, fapt ce o face pe vedetă să nu țină mai nimic departe de ochii lumii.

Theo Rose are o ”alergie” ciudată

De exemplu acum, pe Instagram, cântăreața le-a povestit ceva neașteptat fanilor, apoi le-a mărturisit și la ce concluzie a ajuns, după toată pățania.

Având o viață agitată și plină de tot felul de proiecte, plus viața de familie, partenera lui Anghel Damian a mărturisit că abia după-amiază a reușit să aibă prima masă.

Nu a avut timp de gătit, dar a comandat ceva pe placul ei și s-a bucurat de o masă copioasă. Însă, atât de copioasă a fost, încât apoi a suportat consecințele.

Ce anume? Mai exact, spune artista, după ce a mâncat pe săturate, crede că mai mult decât avea nevoie, a început să o țină din strănut în strănut.

Unde mai pui că nici nu ar fi pentru prima dată când i se întâmplă acest lucru, subliniază ea, fapt ce o face să aibă o concluzie amuzantă.

Theo Rose spune că organismul ei nu știe cum să gestioneze o asemenea situație, când i se dă de toate, pe săturate, astfel că are un fel de alergie.

”Dacă vă zic la ce mă gândeam acum… leșinați. Mi-a fost foame, nu am mâncat până la ora asta și acum mi-am comandat. Dar ce mi-am comandat? Stați că-mi vine să strănut… Stați să termin cu asta, că nu mai pot… Așa, vă ziceam ce am mâncat: zacuscă de vinete, cu cartofi cu brânză și pâine de aia caldă. Și am mâncat mai mult decât aveam nevoie să mănânc, adică a fost atât de bună, încât am mâncat mult, mult. Bă, dar după ce am mâncat, am început să strănut obsesiv, de vreo 20 de ori, dar rău. Mi s-a mai întâmplat asta, tot după ce am mâncat mai mult decât aveam nevoie. Concluzia mea este că am alergia săracului, adică corpul meu nu înțelege această senzație de sațietate, nu o poate tolera. Nu înțeleg, nu pricep”, a spus Theo Rose, pe pagina sa de Instagram.