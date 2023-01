”Nu reprezintă în viața mea niciun reper sentimental” Oana Radu nu are o relație deloc bună cu tatăl ei. De ce nu poate artista să îi dea o șansă părintelui

In articol:

Oana Radu este una dintre artistele de la noi care are o viață foarte vizibilă. Este cântăreață, are propria emisiune în online, dar este și foarte activă pe rețelele de socializare.

Chiar și așa, vedeta a preferat mereu să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și să vorbească public doar despre schimbările fizice prin care a trecut, dar și despre cariera sa, din ce în ce mai

înfloritoare.

Oana Radu nu are o relație deloc bună cu tatăl ei [Sursa foto: Facebook ]

Oana Radu nu simte să se apropie de tatăl său

Însă, de data aceasta, s-a abătut puțin de la regulile sale de viață și a vorbit în mod public despre familia sa. Pe canalul de YouTube TheXclusive, Oana Radu, după ce Amarah a mărturisit că nu-și poate ierta tatăl pentru că a părăsit-o, a făcut și ea destăinuiri asemănătoare.

Cântăreața spune că are o poveste de viață ce seamănă izbitor cu cea a femeii trans celebră pe TikTok. Și asta pentru că tatăl ei a plecat de acasă imediat ce ea a venit pe lume.

De atunci, timp de șapte ani, l-a văzut doar la ocazii speciale, după care a dispărut din viața sa aproape complet.

Mult timp nu s-au văzut ori au avut doar convorbiri telefonice scurte, ceea ce a făcut-o pe vedetă să nu poată să se gândească la fostul soț al

mamei sale ca la un adevărat tată.

Așa se face că anul trecut, pe 7 decembrie, când artista a împlinit 29 de ani, Oana Radu spune că nu a putut să-i răspundă tatălui ei la telefon.

Omul a sunat-o să-i facă o urare așa cum se cade, doar că, spune Oana, deși l-a iertat pentru că nu i-a fost alături ani la rând și pentru că nu s-a interesat de ea și de nevoile sale, nu a simțit nevoia să ia legătura cu el.

Oana Radu declară că nu poate, nu vrea și nu simte să lege cu el o relație ca de la tată la fiică, pentru că între ei, cel puțin din punctul său de vedere, nu există niciun fel de sentimente.

”Tatăl meu m-a sunat de ziua mea și efectiv nu am putut să îi răspund. Nu am putut, chiar l-am întrebat pe Cătălin ”bă, ce să fac?” și a zis ”bă, nu mă întreba mine, nu te pot influența eu cu așa ceva”. Dar nu am putut! Mi se pare că e un om care nu a vrut să știe niciodată dacă ai ce să mănânci, dacă ai cu ce să te îmbraci. El a venit în viața mea până la vreo șapte ani, când ei au divorțat. A plecat când eu aveam două săptămâni, a venit până la șapte ani la ziua mea, după care mă căuta așa fugitiv. M-a mai sunat și-n anii trecuți, atunci i-am răspuns la telefon, dar nu simt să-i spun nimic, nu simt să vorbim și nu e că nu l-am iertat, că l-am iertat, dar nu pot. Pur și simplu nu pot! Mi se pare că e cineva care nu reprezintă în viața mea niciun reper sentimental și atunci, dacă nu-l simt ca tată, nu știu ce să zi...”, a spus Oana Radu în emisiunea sa, ” Detectorul de minciuni ”.