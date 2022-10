”Nu țin dietă” Ilinca Vandici își dezvăluie secretul siluetei de invidiat. Prezentatoarea nu-și refuză pofta de dulce sau de fast-food

In articol:

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi. Iscusința cu care-și face meseria, felul său de a fi, dar și frumusețea au scos-o în evidență și acum multe doamne și domnișoare vor să îi calce pe urme. Mai ales că, mamă fiind, vedeta are o siluetă la care multă lume visează.

Este cunoscut faptul că prezentatoarea este o împătimită a sportului, dar chiar și așa, până acum s-a crezut că vedeta urmează și o dietă drastică pentru a arăta ca trasă prin inel.

Ilinca Vandici, posesoarea unui trup fără imperfecțiuni

Doar că adevărul este altul, notează șatena. Conform spuselor sale, niciodată nu a urmat vreun regim alimentar primit de la vreun nutriționist, ci a optat pentru a avea zi de zi un stil de viață cât mai sănătos.

Ilinca Vandici crede că este mai bine și mai important să îți formezi un regim alimentar care să cuprindă tot ce are nevoie un organism sănătos, dar și să faci sport. Acestea sunt secretele ei și ale unui corp fără nicio mică imperfecțiune, în ciuda faptului că, recunoaște ea, își satisface orice poftă culinară ar avea.

”Nu, nu țin o dietă. Nu știu dacă am ținut, în viața mea, o dietă dată de un nutriționist sau așa. Eu am același stil de viață, același regim echilibrat de mai bine de 10 ani de zile deja, și ăsta este secretul. Adică pentru mine, cum să zic eu, și cred că pentru oricine, e mai greu să ții o dietă drastică o lună, două, trei, după care te gândești: „OK, acum mă las de dietă și ce fac? Mă apuc și mănânc tot ce îmi convine? Mamă, una, două pun la loc kilogramele pe care le-am slăbit!'. Deci corpul nu face față cu bine la toate transformările astea. Tocmai de aceea, am promovat un stil de viață echilibrat și mi se pare foarte important să încerci să mănânci cât se poate de sănătos, să faci un pic de sport, dar să-ți permiți, când vrei să trișezi, să mănânci dulce, să mănânci fast-food, nu contează, absolut tot ce poftești tu”, a spus Ilinca Vandici, conform Viva.

Și că tot vorbim de pofte, Ilinca Vandici a recunoscut că pentru ea este greu să se abțină de la paste, dulciuri, fructe și fast-food.

Însă, recunoaște că atunci când se lasă purtată de dorințele culinare pe care le are nu regretă nici măcar un pic.

Și asta pentru că știe să combine mâncarea de acest tip cu sportul și alimentația sănătoasă la care nu renunță de mai bine de un deceniu, lucru care se poate observa pe trupul său.

”Paste, desert ce conține ciocolată, multe fructe. Ce îmi mai place? Stai să mă gândesc ce e nesănătos! Semințe, îmi place să mănânc semințe, să ronțăi semințe. Aș mânca, uneori, cantități extrem de mari de fructe. Ce să vezi? Nici astea nu sunt bune în cantități mari, deoarece conțin fructoză. Cam astea sunt, puține, pot fi numărate pe degete. Ah, și burger, și cartofi prăjiți! Deci câteva acolo”, a mai adăugat prezentatoarea de la Kanal D.