Ilinca Vandici a izbucnit în lacrimi! Tatăl i-a murit în brațe și nu va uita niciodată ultima întâlnire: "Este o suferință care nu poate trece"

In articol:

Una dintre cele mai de succes prezentatoare tv din România a trecut prin multe greutăți în viața. Un episod marcant este pierderea tatălui. Ilinca Vandici avea doar 22 de ani când și-a văzut părintele pentru ultima dată.

"Tata m-a așteptat să vin din București ca să-și ia rămas-bun de la mine.

M-a strâns foarte tare de mână, s-a întors cu fața către perete și a murit. Mi-am dat seama după 3 minute că nu mai respiră. L-am întors și am început să țip.", a spus îndrăgita prezentatoare tv în cadrul unui interviu.

A avut nevoie de consilierea unui psiholog ca să depășească pierderea tatălui, care a așteptat-o să ajungă la el ca să moară în brațele sale.

Ilinca Vandici, invitată la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură YouTube]

Invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Ilinca Vandici a vorbit printre lacrimi despre părinții săi. Dincolo de iubirea și educația pe care

le-a primit, îndrăgita prezentatoare a mărturisit că a simțit lipsa afecțiunii.

"Nu l-am judecat niciodată. Nu e dreptul meu să fac asta. Însă da, e dreptul meu să semnalez anumite lucruri pe care le-am simțit. Cred că e greșit ca un copil să-și judece părinții, cred că e greșit ca un părinte să-și judece copiii. Cred că fiecare avem libertatea dată de la Dumnezeu să ne trăim viața exact așa cum ne dorim.

Nicio clipă, oricât de supărată aș fi fost, oricât de rănită, oricâtă durere aș fi simțit n-am susținut și nu voi susține niciodată că părinții mei nu m-au iubit. Dimpotrivă, am fost un copil iubit, doar că iubit în felul lor, care felul lor nu avea corespondent în felul meu. Nu judec, îi iubesc, i-am iubit și îi voi iubi toată viața mea. Vreau să se înțeleagă doar că am ajuns la maturitatea la care pot spune public că am avut nevoie și de altceva.Acel ceva pe care nu l-au văzut, poate nu au avut timp, poate nu au fost educați.", a declarat printre alcrimi Ilinca Vandici în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Ilinca Vandici: "Am suferit că nu am fost copilul preferat"

Ilinca Vandici, la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură YouTube]

Astăzi este un om puternic, de succes, care încearcă să fie cea mai bună versiune a sa în fiecare moment. Însă viața sa nu a fost mereu lipsită de momente delicate. A suferit și încă luptă să vindece unele traume din copilărie, cum ar fi diferențele pe care le-a simțit din partea părinților între ea și sora sa.

"Încă sufăr. Este o suferință care nu poate trece decât dacă este înțeleasă, vindecată, acceptată și luată ca atare. Acesta este unul dintre motivele pentru care poate astăzi sunt într-o continuă căutare, dezvoltare, analiză personală, tocmai pentru că sunt lucruri care m-au marcat, pe care nu le-am înțeles, nu le-am știut. Zian este cel care m-a dus pe drumul ăsta al dezvoltării personale, loc în care am găsit că sunt foarte multe traume, sunt foarte multe dureri, sunt foarte multe frici, sunt foarte multe nesiguranțe, pe care astăzi încerc să le înțeleg, să le accept, să le vindec. La un moment dat, voi reuși să fac asta.(...) Simțeam că ne iubim, dar ne și călcam pe coadă, eu cu sora mea. După ce am început această analiză personală și am descoperit de fapt și am înțeles multe vizavi de relația mea cu ea, am înțeles că doare rău, am înțeles că și pe ea o doare. Încerc să vindec, încerc să rezolv și dacă eu voi rezolva, cu siguranță o voi ajuta și pe ea să rezolve lucrurile care și pe ea o dor.", a mai spus Ilinca Vandici.