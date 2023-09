„Nu vă puteți imagina” Câte kilograme a ajuns să cântărească Marina Voica? Vedeta a împlinit recent 87 de ani: „M-au felicitat în direct'”

In articol:

Marina Voica a fost întotdeauna îndrăgită de public, fiind una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi din țară. De-a lungul anilor de carieră, vedeta s-a afișat întotdeauna cu zâmbetul pe buze și nu a lăsat problemele din viața ei să îi afecteze parcursul artistic.

Cum și-a petrecut Marina Voica ziua de naștere?

Recent, Marina Voica a împlinit vârsta de 87 de ani, zi pe care a petrecut-o într-un mod inedit, însă a mărturisit și cât de mult a slăbit în ultima perioadă.

Artista este în continuare extrem de apreciată de public, având o mulțime de fani și pe rețelele de socializare. Marina Voica a împlinit, pe 3 septembrie, vârsta de 87 de ani, ocazie cu care a primit extrem de multe mesaje în care persoanele apropiate, dar și oamenii care nu au văzut-o niciodată în realitate, însă îi ascultă muzica, au vrut să o felicite și i-au urat „La mulți ani” în cele mai frumoase moduri. Din această cauză, vedeta a fost nevoită să își petreacă ziua de naștere cu telefonul mobil în mână, răspunzând la mesaje și la apelurile telefonice, însă nu a fost deloc deranjată, ba din contră, s-a bucurat pentru că oamenii o îndrăgesc și s-au gândit la ea în acea zi specială.

„Cum am petrecut? Cu telefonul în mână și cu celălalt în cealaltă mână, făcând mulțumiri tuturor. Nu vă puteți imagina ce am primit eu de data aceasta, de ziua mea! Am primit felicitări din toate părțile lumii, de la toată lumea, de la cei pe care îi cunosc și nu îi cunosc. Așa am petrecut. A venit televiziunea la mine, de ziua mea, și m-au felicitat în direct”,

a povestit Marina Voica pentru Viva.ro

Marina Voica a împlinit vârsta de 87 de ani [Sursa foto: Facebook]

Cât a ajuns să cântărească Marina Voica?

Ajunsă la vârsta de 87 de ani, artista a dezvăluit că a slăbit foarte mult în ultima perioadă, ajungând să cântărească doar 39 de kilograme. De curând, aceasta a primit o distincție în cadrul celei de-a 60-a ediție a Festivalului Mamaia, motiv pentru care a fost extrem de fericită, căci este în continuare o cântăreață foarte apreciată, însă a recunoscut că abia și-a putut ține trofeul în brațe, căci era destul de greu.

„Premiul de la Mamaia cred că are mai mult de 2 kilograme. Și la kilogramele mele… Am 39 de kilograme… Trofeul e din metal și gros, așa. E foarte frumos făcut. M-am simțit extraordinar la Mamaia. A fost frumos”, a mai spus artista, potrivit sursei citate anterior.

În urmă cu câteva luni, Marina Voica vorbea despre modul în care reușește să se mențină în formă, mărturisind că toată viața a făcut sport, iar în tinerețe a fost una dintre gimnastele cunoscute ale Rusiei, țara ei natală. Chiar dacă a trecut de vârsta de 80 de ani, artista nu a renunțat la activitățile sportive, dezvăluind că, în fiecare zi, face câte 100 de genoflexiuni.

„Așa reușesc să îmi antrenez picioarele, să le am zdravăne, să nu cad pe stradă. De tânără fac sport, am făcut gimnastică sportivă, în Rusia. Secretul este să începi doar cu câteva genuflexiuni, trebuie însă să ții minte cifra. Faci azi 10, iar de mâine încerci cu 15. Apoi, câteva zile, faci doar 15. Dacă faci prea multe deodată nu dă rezultat și faci și febră musculară. De la 15, mergi la 20, și, tot așa, crești treptat. Eu, la 86 de ani, încă mai fac 100 de genuflexiuni pe zi. Am făcut gimnastică, fac exerciții fizice, mănânc puțin. Dar, ca să vă spun sincer, totul e doar o chestie ce ține de genetică. Eu semăn cu mama, care era slabă, o superbitate de femeie. Și tata era slăbuț. Pe ei îi moștenesc”, spunea artista pentru Impact.