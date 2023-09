„Nu văd unde este țeapa!” Adi Sînă și-a ieșit din minți, după ce s-a spus că nu și-ar respecta contractele pentru evenimente! Artistul neagă toate acuzațiile care i s-au adus: „Eu nu am nicio datorie”

In articol:

Adrian Sînă este unul dintre cei mai respectați artiști de la noi din țară. Cântărețul se bucură de succes atât pe plan profesional, căci este foarte solicitat pentru a cânta la evenimente, dar și pe plan personal, având o familie extrem de frumoasă și de împlinită. Totuși, în ultimul timp, artistului i s-au adus câteva acuzații, potrivit cărora acesta ar semna contracte pentru a cânta la evenimente, iar înainte cu câteva zile de respectivele petreceri, ar anunța oamenii că nu mai poate ajunge la cântări.

În urmă cu câteva zile, o presupusă clientă a lui Adrian Sînă a povestit în mediul online că l-ar fi antamat pe artist pentru a-i cânta la nuntă, însă acesta ar fi anulat totul cu puțin timp înainte de eveniment. Potrivit respectivei persoane, ea și Adi Sînă ar fi semnat un contract chiar în urmă cu un an, pentru ca bărbatul să îi cânte la nuntă, aceasta având loc luna trecută și i-ar fi plătit chiar și un avans de 1.500 de euro. Totuși, spune femeia, artistul ar fi anunțat cu 3 săptămâni înainte de petrecere că nu mai poate ajunge.

„Aș vrea să vă fac atenți viitori miri cu cine încheiați contracte pe partea de muzică. Noi am avut contract încheiat din 11.10.2022 cu avans de 1.500 de euro să ne cânte la nuntă pe data de 26.08.2023. Ne-a anunțat cu 3 săptămâni înainte de nuntă că nu mai poate veni, că are turneu în Asia, pe când el a luat altă nuntă la Craiova, chiar el a postat pe Story. În Zalău pentru septembrie, a mai anulat o nuntă cu același pretext. Noi am găsit printr-un mare noroc, alt band pe care o să-l recomand din tot sufletul în altă postare, că nu vreau să le apară numele lângă Adrian Sînă și Wedding Crashers. Vă atașez poze cu dovezile”, a scris mireasa pe rețelele de socializare, potrivit Click.ro .

Adrian Sînă neagă acuzațiile primite, potrivit cărora ar da țepe la nunți [Sursa foto: Instagram]

Adrian Sînă neagă acuzațiile primite

Artistul s-a declarat șocat de acuzațiile care i s-au adus, negându-le în totalitate. Potrivit lui Adrian Sînă, în cazul femeii care l-a acuzat pe rețelele de socializare, el i-a anunțat pe ea și pe soțul ei că nu poate ajunge la eveniment, ba mai mult, le-a restituit avansul și i-a ajutat să găsească o altă formație care să le cânte la nuntă.

Cântărețul s-a declarat nemulțumit de zvonurile apărute cum că el ar da „țepe” la nunți și a declarat că nu a făcut niciodată, în toată cariera lui, astfel de lucruri, însă, din păcate, în viața artiștilor mai apar și probleme neprevăzute care îi obligă să renunțe la unele dintre contractele lor.

„Lucrurile nu stau deloc așa. Nunta a fost la Dej. Cu o lună înainte i-am anunțat că nu mai pot ajunge și le-am restituit avansul. Chiar m-am oferit să-i ajut și le-am găsit o altă orchestră care să cânte la nuntă. Cât despre nunta de la Zalău, nu a existat așa ceva. Plus că nu înțeleg cum poate susține cineva că știe unde sunt eu la un anumit moment și ce anume fac? De unde știu ei cu exactitate că am fost la Craiova? Eu le înțeleg supărarea, dar am anunțat cu o lună înainte și le-am restituit avansul. Nu văd unde este țeapa! Ce țeapă le-am dat?! Nu există așa ceva! Eu nu am nicio datorie față de femeia respectivă. I-am ajutat să găsească înlocuitori. Nu dau țepe și nu am dat în 25 de ani de carieră! Nici nu voi da! Avem foarte multe solicitări să cântăm la nunți. Avem două-trei nunți la care trebuie să ajungem pe săptămână. Ne pare rău dacă nu putem ajunge la toți cei care ne vor la nunta lor. Mi-aș dori să putem să ajungem la toți, dar trebuie să înțeleagă că mai apar lucruri imprevizibile, plus probleme de ordin personal”, a declarat Adrian Sînă pentru sursa menționată anterior.