Anca Serea s-a fotografiat goală în duș și a publicat imaginea pe internet! Nimeni nu s-a așteptat să o vadă vreodată într-o asemenea ipostază

In articol:

Anca Serea este foarte activă în mediul online și mereu își ține fanii la curent cu activitățile ei de zi cu zi. Soția lui Adi Sînă este mama a șase copii, iar în continuare are o siluetă demnă de invidiat.

Anca Serea a apărut goală pe internet

Recent, bruneta s-a fotografiat goală, în duș, iar poza a ajuns pe internet.

Anca Serea nu ratează nici un moment să se afișeze pe Instagram, acolo unde foarte activă și comunică des cu fanii ei. Soția lui Adrian Sînă este trasă prin inel la cei 42 de ani pe care îi are, dar și după șase sarcini. Vedeta povestea în trecut că are foarte mare grijă de aspectul ei fizic și menține cu ajutorul sportului și al alimentației. Recent, pe pagina ei de socializare a apărut o fotografie cu ea goală, chiar din duș. Bruneta a făcut publică această imagine, însă nu a arătat prea multe părți ale corpului, ci a știut să le ascundă foarte bine. Poza fost însoțită și de o descriere:

Citește și: „Nu-mi vine să cred. Doamne!” Anca Serea a izbucnit în hohote de plâns în direct! Revedere emoționantă, după ani de zile

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Viktor Orban, declarația momentului despre România- stirileprotv.ro

„Fac un duș. Mai am de băgat trei mașini de spălat, de curățat toată încălțămintea și de refăcut bagajele pentru vacanță”

, a scris Anca Serea, în dreptul pozei din cabina de duș.

Postare InstaStory Anca Serea [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea s-a întors recent din vacanță

Anca Serea a fost plecată în vacanță alături de familia ei numeroasă, în Viena, orașul lor preferat. Fosta prezentatoare a ținut să își țină la curent fanii cu aventurile lor și a fost la fel de activă ca și înainte, în online.

Aceasta a imortalizat foarte multe momente speciale și a povestit și cum s-au simțit cei mici în concediu.

Citeste si: „Am avut cliente vechi care au plecat că nu au vrut să mă vadă așa, că sunt prea urâtă.” Ce sumă câștigă acum Dana Roba, după ce s-a întors la muncă- kfetele.ro

Citeste si: O femeie a fost executată în Singapore. Pentru ce a fost condamnată la moarte. ”O pedeapsă extrem de dură şi disproporţionată”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lewis Hamilton, disperat să scape de Shakira. Pilotul de Formula 1 nu o mai vrea pe cântăreață sub nici o formă în preajma lui- radioimpuls.ro

Citește și: Anca Serea, totul despre Paștele petrecut într-o familie cu șase copii: "Cei mici merg la biserică, iar părinții pregătesc vânătoarea de ouă"| EXCLUSIV

„ Ultimele aventuri ale familiei in capitala Austriei, unul dintre orașele noastre preferate. După o cină delicioasă seara alături de domnișoara mea iubită, Sarah, la restaurantul(...), pe care vi-l recomand pentru panorama superbă, am încheiat ziua de ieri.Ieri de dimineață, am profitat de somnul prelungit al copiilor și am dat o fugă la shopping. Apoi, cu mic și mare, ne-am plimbat prin minunata piață Stephansplatz din centrul orașului și am ajuns la Muzeul Jocurilor. Noah și Moise au fost cei mai încântați să descopere diferite obiecte și istoria lor, dar recunosc că merită vizitat și de oamenii mari, căci este cu adevărat o experiență deosebită. Zilele de vacanță aici au fost răcoroase și ne-am putut bucura de multe plimbări pe jos, Viena este și va rămâne o adevărată plăcere pentru a descoperi zi de zi lucruri noi și interesante. Vă pupăm!”, a scris Anca Serea pe Instagram.