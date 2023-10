„Nu vreau să mor. Vă implor. Trebuie să încep radio-chimio” Oana Lis, strigăt de ajutor în mediul online. Soția fostului edil a rămas impresionată de cazul unei femei bolnave de cancer

In articol:

Oana Lis este foarte activă pe rețelele de socializare și face tot posibilul să își ajute, așa cum poate, urmăritorii din mediul online. În urmă cu puțin timp, vedeta a repostat, pe paginile sale, anunțul unei femei care cere ajutorul oamenilor în lupta sa cu o boală cumplită.

Oana Lis nu a rămas indiferentă la strigătul de ajutor al unei femei

Soția lui Viorel Lis a rămas impresionată de cazul unei femei bolnave de cancer. Persoana respectivă a lansat un strigăt de ajutor pe internet, mărturisind că se luptă cu boala nemiloasă și a apelat la bunăvoința oamenilor, pentru a putea găsi o locuință în care să stea, în București, pe perioada tratamentului pe care îl va urma înainte de a trece printr-o operație. Oana Lis nu a rămas indiferentă atunci când a văzut postarea femeii și a repostat-o rapid, pe paginile sale de socializare, astfel încât persoana în cauză să își poată rezolva cât mai curând problema.

Nu este pentru prima dată când soția fostului edil încearcă să ofere o mână de ajutor oamenilor aflați la ananghie. De-a lungul timpului, Oana a mai repostat, în mediul online, anunțurile persoanelor care aveau nevoie de ajutor, în speranța că oamenii care o urmăresc vor fi săritori și îi vor sprijini, la rândul lor, pe cei care și-au spus durerea în mediul online.

„S.O.S. Am o șansă la viață, dar mă aflu într-un impas. Am terminat investigațiile și trebuie să merg la oncolog să încep terapia radio-chimio, înainte de operația de cancer de rect. Dar, NU AM UNDE SĂ STAU ÎN BUCUREȘTI. Am rugămintea ca cei care locuiesc în București, prieteni și cun oștințe, dacă au cunoștință de cineva care inchiriază o garsonieră pt. 2 luni contra-cost, să mă anunțe. Sau, cineva care are spațiu excedentar... Nu mă pot deplasa fără însoțitor, sunt în ultimul hal de slăbiciune și nu vreau să mor, când am o șansă să trăiesc. Vă implor să mă ajutați! Doamne ajută! Cine are o soluție, să mă contacteze în privat... Mulțumesc anticipat și să vă bucurați de sănătate! Violetta Petre”, a fost anunțul repostat de Oana Lis, pe pagina ei de Facebook.

Oana Lis, diagnosticată cu o formă de cancer de piele

Soția lui Viorel Lis s-a luptat, la rândul ei, cu boala nemiloasă, în urmă cu câteva luni. Vedeta a păstrat atunci discreția și nu a vorbit, o bună perioadă de timp, în mod public despre problemele de sănătate pe care le avea. În cele din urmă, Oana a dezvăluit faptul că a fost diagnosticată cu o formă de cancer de piele și a făcut mai multe declarații despre lucrurile neplăcute cu care s-a confruntat. Vedeta a trecut printr-o intervenție medicală, iar de atunci are mare grijă de sănătatea ei.

„Încă mă recuperez, am avut un carcinom de piele, iar acum normal fiind vară trebuie să am mai multă grijă să mă acopăr, cicatricea să o dau cu creme speciale care costă destul de mult, sunt niște lucruri pe care trebuie să le faci, dar pentru sănătate trebuie să faci toate eforturile necesare.(...) Știam că viața e destul de scurtă, mama a murit când avea 35 de ani. Viața m-a învățat cu problemele de mică, viața e o luptă din punctul meu de vedere, trebuie să ne luptăm în fiecare zi și să ne dorim să trăim”, povestea Oana Lis în urmă cu câteva luni, pentru Spynews.ro.

Oana Lis a repostat pe internet strigătul de ajutor al unei femei bolnave de cancer [Sursa foto: Captură Video]