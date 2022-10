O experiență de viață din care poți învăța: Costin Dămășaru, expert în neuroștiință, povestește la "În Oglindă", pe canalul de Youtube theXclusive, cum a ajuns să-și controleze mintea

"În oglindă", emisiunea realizată de Mihai Ghiță pe c analul YouTube theXclusive, prezintă povestea tulburătoare de viață și călătoria de vindecare ale lui Costin Dămășaru. A studiat la MIT (Massachusetts Institute of Technology) din Boston, SUA, în cadrul programului de Executive Education – Neuroscience for Leadership pentru îmbunătățirea performanței creierului uman folosind tehnologia Brain Mapping și Brain Computer Interface, este doctor în management și licențiat în Psihologie.

Când avea doar 32 de ani a fost diagnosticat cu tinutus, un perpetuu țiuit în urechi, și a pornit într-o călătorie dureroasă și anevoioasă spre atingerea unui echilibru fizic și psihic, care a durat 5 ani, perioadă în care spune că s-a aflat în "iad".

"Au fost momente în care simțeam că sunt în groapa rău de tot. Spuneam <Am o problemă!> si lumea spunea <N-ai nicio problemă! Ce problemă ai?

Uite, ești OK!> Și în capul meu era un vârtej.(...) Eu am avut o halucinație auditiva, că asta este tinitus până la urma, am fost în iad și nimeni nu putea să îmi explice și îmi spuneau <Nu o să mori de el, o să mori cu el!>", i-a mărturisit Costin Dămășaru lui Mihai Ghiță.

A căutat răspunsuri la numeroși medici specialiști, vraci, peste 60 de terapeuți, i s-au dat trei săptămâni de viață; a studiat și a reușit să își găsească

propria cale de comunicare cu creierul său.

"Nimeni nu ne-a învățat cum să ne gestionăm cel mai puternic instrument pe care îl avem la îndemână, creierul. Este uluitor ce poate face creierul, și într-un sens negative, și într-un sens pozitiv.(...). Oamenii se adaptează ușor la durere fizică, la durerea mentală mai greu. Durerea mentală nu o înțelegi. Când nu înțelegi ceva, nu ai cum să te adaptezi. Durerea fizică, și spun asta din propria experiență, este ceva ce poți controla la un moment dat", a subliniat Costin Dămășaru.

Viața sa nu a fost însă întotdeauna ușoară. Face parte din comunitatea aromână și provine dintr-o familie săracă. A muncit de foarte tânăr, pentru că părinții au plecat din țară la muncă în Spania. Avea 21 de ani și a rămas aprope singur, alături de fratele sau mai mic cu 3 ani.

Declară că în acea perioadă a îndurat cele mai mari umilințe din viața sa, fiind o victima a stigmatizării sociale. După ani în care a lucrat cu sine, a înțeles și a iertat.

Povestea emoționantă a lui Costin Dămășaru despre viață, suferință, vindecare și regăsire de sine, o puteți urmări integral în interviul realizat de Mihai Ghiță la "În oglindă", pe canalul de YouTube theXclusive.