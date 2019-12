Oana Roman și Marius Elisei nu mai formează un cuplu, dar au rămas în relații bune de dragul fiicei lor, Isabela.

Oana și Marius nu au divorțat, ci doar s-au despărțit, urmând să decidă ce se va întâmpla cu relația lor. "Numai timpul va decide cum vor evolua lucrurile și atunci când eu voi fi lămurită pe deplin, atunci evident că voi spune acest lucru. Sunt într-o perioadă în care analizez situația. Marius este foarte prezent în viața fetiței, el are foarte multă grijă de ea. Ea a mers cu noi tot timpul peste tot”, a spus Oana Roman într-un interviu pentru o emisiune de televiziune.

Oana Roman, dezvăluiri despre relația ei de acum cu Marius Elisei: "Sunt într-o perioadă în care analizez situația"

Oana Roman a mai mărturisit că a trecut printr-o perioadă dificilă, iar acum se simte obosită și simte nevoia să se liniștească și să se gândească ce vrea să facă în viitor.

"Sunt foarte obosită, pentru că am avut un an groaznic de ocupat. Sub nicio formă nu m-am gândit că o să-mi schimb casa, că o să am proiecte noi. De vreo 6 luni am avut câte 16 ore pe zi, fără liber, fără vacanță. Am avut un sfârșit de an cu foarte multă treabă și cu foarte multe gânduri, frământări sufletești.

Cel mai mult mă deranjează acum că mă simt epuizată, am nevoie de odihnă. Nu doresc să discut public acest lucru. Nu am vorbit despre divorț, ci despre o separare care este menită să lămurească niște lucruri. Nu știu ce va fi, din acest motiv nu vreau să dezvolt subiectul”, a mai declarat ea.