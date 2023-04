Oana Zăvoranu și-a cerut iertare public de la toate vedetele pe care le-a jignit, chiar în Vinerea Mare! Este hotărâtă să își spele toate păcatele: „Acei oameni niciodată nu mi-au greșit cu ceva”

In articol:

Oana Zăvoranu a luat pe toată lumea prin surprindere din nou, după ce a postat în mediul online un mesaj prin care a dat de înțeles că regretă decizia de a crea o emisiune online în care să jignească și să ironizeze unele dintre vedetele de la noi din țară.

Vedeta își dorește să își spele toate păcatele și să devină un om cu conștiința curată.

Oana Zăvoranu a ajuns la concluzia că are nevoie de pace interioară mai mult decât oricât, în acest sens fiind nevoită să se ierte pe sine și, implicit, să ceară iertare tuturor celor care le-a greșit în timpul în care a realizat emisiunea online în care a jignit cele mai cunoscute vedete de la noi din țară. Sinceră și asumată, ca de obicei, fiica Mărioarei Zăvoranu a recunoscut care a fost, de fapt, motivul care s-a aflat în spatele acestui gest care acum îi pare de neînțeles.

Oana Zăvoranu și-a cerut scuze vedetelor pe care le-a jignit

Oana Zăvoranu nu a ales această zi întâmplător pentru a face o astfel de confesiune importantă fanilor ei. Pentru că este Vinerea Mare, ziua în care Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce pentru păcatele omenirii, vedeta a decis să facă pace cu propria persoană, după ce a recunoscut că a greșit când a moderat o emisiune în care a promovat ura și violența verbală față de alte vedete de la noi din țară din cauza unei frustrări neștiute de ea la acea vreme.

„Astăzi am găsit puterea să fac pace cu mine…pentru că este o zi mare, Vinerea Mare, zi în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost batjocorit, scuipat, bătut, vândut pentru 30 de arginți și răstignit pe Cruce între doi tâlhari …pentru păcatele noastre! Cine suntem noi să nu ne căim pentru toate greșelile și necazurile pricinuite altora cu voia noastră ?!…

Astăzi simt nevoie să îmi cer iertare tuturor persoanelor pe care le-am necăjit, jignit, supărat, de care am râs, prin intermediul unei emisiuni greșite... emisiune care acum îmi pare bizară și lipsită de sens…

Nici măcar nu am câștigat bani sau faima prin intermediul ei, ci doar mi-am arătat, cred, frustrarea neștiută de mine de la acea vreme spunând lucruri dureroase despre alții, sub forma unui pamflet.

Trist a fost ca acei oameni niciodată nu mi-au greșit cu ceva!”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram.

Cui i-a cerut scuze Oana Zăvăranu?

În cadrul aceluiași mesaj recent postat, Oana Zăvoranu a scris numele vedetelor pe care le-a jignit public, în speranța că acestea, rând pe rând, îi vor accepta sincerele păreri de rău, făcând promisiune că nu se va mai întoarce niciodată la Oana Zăvoranu din trecut.

„Așadar, îmi cer scuze public in aceasta postare, Adelinei Pestrițu, Oanei Roman, Cristinei Ich, Alinei Ceușan, Andreei Bănică, lui Dorian Popa, Andei Adam, Ramonei și Monicăi Gabor, Andreei Mantea, Cătălin Botezatu, Ralucăi Bădulescu, Codin Maticiuc, Mihai Bendeac, Adelei Popescu și lui Radu Vâlcan, Dianei Munteanu, Ștefaniei și lui Speak, adică tuturor celor pe care i-am luat in ras în emisiunile mele de pe YouTube 🙏

Am devenit un om cerebral și puternic, am realizat că pacea interioară pe care o faci cu tine este cea mai importantă, am mai realizat ca un om inteligent și integru întotdeauna este iertat de cei buni, atunci când iertarea se cere la timp și sincer 🙏

Regret, nu voi mai repeta astfel de greșeli și îmi doresc ca toți cei mai sus menționați să găsească în sufletele lor puterea de a o face și de a simți ca scuzele mele sunt sincere…și mă vor ierta. Viața este frumoasă și trebuie trăită demn și frumos, cu suflet ușor și pace in inima ta

Cu sinceritate, drag și prietenie,

Oana”, a încheiat Oana Zăvoranu postarea.