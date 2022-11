Părinții Claudiei Puican au adoptat un băiat: ”L-am luat la 40 de ani”. Ce spune artista despre decizia familiei sale și cine este, de fapt, tânărul

In articol:

Claudia Puican a devenit celebră de la o vârstă fragedă, fiind singura din familie care a urmat drumul muzicii.

Plecată de acasă imediat după ce a terminat liceul, artista a lăsat în urma sa doi părinți foarte muncitori și foarte iubitori, dar și un frate, despre care nu multă lumea știa până acum.

Părinții Claudiei Puican și-au adoptat nepotul

Soția lui Armin Nicoară mai are trei surori mai mari și fiecare a făcut-o mătușă, dar mai are și un frate mai mic, ce se apropie de vârsta de 20 de ani.

Până acum, vedeta nu a vorbit public despre acest subiect, dar părinții au spus totul, iar ea a confirmat ulterior acest fapt.

Odată cu mutarea fetelor din Mehedinți la Timișoara, pentru a le fi mai aproape, de ceva timp și familia interpretei de muzică populară a lăsat locul natal în urmă și s-a mutat în Banat.

Părinții blondinei recunosc că au crescut cu greu patru fete, fiind doi oameni modești, cu venituri pe măsură, dar asta nu i-a împiedicat să își mărească familia și cu un băiat.

„Pe Claudia am făcut-o aproape la 34 de ani. Pe celelalte le-am avut sub 30 (n.r ani), încă 3. Pe Claudiu l-am luat la 40 de ani. L-am făcut și pe el mare, are aproape 20 de ani. A crescut în sânul familiei Puican”, a mărturisit tatăl Claudiei Puican, la un post de televiziune.

Ulterior, vedeta a clarificat situația și a mărturisit cum stau, de fapt, lucrurile. Cel pe care ea îl numește frate, de fapt, îi este verișor, doar că încă de la naștere părinții ei l-au adoptat, astfel că acum face partea din familia Puican.

Claudiu are singurul care va duce numele mai departe, este mezinul familiei și cel care le aduce multă bucurie tuturor.

Fetele sunt mândre și fericite că au și un frate și, spune Claudia Puican, nu-și dorește acum decât să aibă în continuare o familie sănătoasă, căci, în rest, cu ajutorul lui Dumnezeu, le vor face pe toate.

„Pentru cei care nu știu, Claudiu, frățiorul nostru, este verișorul nostru, dar el a fost adoptat la naștere de părinții mei, de asta tatăl meu a spus că l-a luat în sânul familiei Puican, pentru că noi, de fapt, am fost patru fete, iar tatăl meu dorindu-și foarte mult un băiat, l-a adoptat pe Claudiu și suntem tare bucuroși că suntem împreună, că suntem sănătoși”, a spus și Claudia Puican.