Constantin Enceanu, adevărul despre cearta cu sora lui Petrică Mîțu Stoian. A dezvăluit totul abia acum, la un an de la moartea regretatului artist: "Dacă nu îi convenea, putea să mă sune"

In articol:

De curând, Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian, a declarat în spațiul public că nu-l va chema pe Constantin Enceanu la parastasul de un an organizat în amintirea regretatului artist. Așa s-a și întâmplat. Interpretul de muzică populară nu a fost prezent la Isverna, acolo unde a avut loc pomana făcută de familie.

Dacă la acea vreme Enceanu nu a vrut să facă comentarii legate de presupusa ceartă cu sora bunului său prieten, acum, la câteva zile de la eveniment, cântărețul a dat cărțile pe față.

Constantin Enceanu, despre așa-zisa ceartă cu sora lui Petrică Mîțu Stoian: "Știu că e supărată Mia"

Constantin Enceanu nu a privit deloc cu ochi buni faptul că sora lui Petrică Mîțu Stoian a declarat în presă că este supărată pe el. Artistul susține că Maria Tărchilă ar fi trebuit să-l contacteze și să discute cu el despre lucrurile care au deranjat-o, în loc să facă declarații publice: "Știu că e supărată Mia. De exemplu, Mia, dacă avea ceva de comentat, dacă nu îi convenea, putea să mă sune, să mă întrebe, dar să nu spună prin presă. Oricum, eu nu am avut treabă cu nimeni, cu familia lui, eu aveam treabă doar cu Petre, că mi-a fost prieten și coleg.", a mărturisit interpretul de muzică populară, pentru fanatik.ro.

Constantin Enceanu [Sursa foto: Facebook]

Reacția lui Constantin Enceanu vine în urma declarațiilor făcute de Maria Tărchilă într-un interviu recent, pentru aceeași sursă: "O să organizăm pomana la țară, la noi. La Isverna vrem să facem pomana pentru Petrică, nu vom face la Craiova. La Craiova vom merge doar să pomenim, la cimitir, cu o zi înainte de a merge la țară. Facem pomana pentru Petrică la țară pentru că nu am făcut nimic acolo. Doar la Craiova am făcut, dar acasă, acolo unde am crescut noi, nu. Și nu e frumos, trebuie să facem și acolo, să pomenim la casă, la cimitir la părinți.

Vom face pomană mare, cu toată lumea din sat(...) Probabil îl vom invita și pe Alin, cel care era băiatul de suflet al lui Petrică, să vedem dacă o convingem pe nepoata, că ei nu prea îi convine. Pe Constantin Enceanu nu îl chemăm, asta e clar, sunt supărată pe el că a vorbit prostii. Pe Doru Gușman să nu îl văd… Ăla face el pomană, știți, e concurență cu pomenile. Face el la Craiova, cu Enceanu, cu Steliana și cu ăia de acolo, acasă la ei.", spunea Maria Tărchilă, pentru fanatik.ro.

Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]