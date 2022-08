Planta supranumită „îngerul florilor”. O ignorăm mereu, însă are o mulțime de beneficii

In articol:

Planta supranumită „îngerul florilor”. Crește spontan la margine de drum și este ocolită de toată lumea, însă prezintă o mulțime de beneficii pentru corpul uman. Iată despre ce plantă este vorba!

Ce plantă este supranumită „îngerul florilor”

Floarea galbenă, cu semințe ce împlinesc milioane de dorințe, crește pe toate drumurile și înflorește din primăvară până toamna târziu. Numită în medicina naturistă „îngerul florilor”, păpădia, căci despre ea este vorba, are o mulțime de beneficii pentru corpul uman.

Păpădia (Taraxacum officinale) este o plantă erbacee din familia compozitelor, cu frunze lungi, crestate și cu flori galbene grupate în capitule. Se consideră că cele mai bune frunze de păpădie sunt frunzele tinere, iar acestea se culeg fie primăvara, imediat cum a apărut planta, fie toamna târziu, atunci când apar frunze noi.

Proprietățile și beneficiile păpădiei

Banala plantă de păpădie are o mulțime de proprietăți și beneficii. Astfel, dintre proprietăți amintim: diuretic natural, efect antioxidant, efect detoxifiant, proprietăți calmante, vitaminizante, hipoglicemiante, tonice, antireumatice și proprietăți antiinflamatoare.

Frunzele de păpădie sunt folosite în scop terapeutic, întrucât conțin vitaminele A, B, C, D și H, luteină și betacaroten.

Totodată, păpădia este un diuretic natural, care curăță puternic sângele și sistemul digestiv, ajutând la eliminarea metalelor grele din țesuturi.

Efecte miraculoase are și rădăcina de păpădie, care spălată și fiartă în ceai, are efect diuretic, eliminând constipația, transpirația abundentă și ajută la dizolvarea pietrelor la rinichi, scrie libertatea.ro. Însă, cel mai important, rădăcina de păpădie subțiază sângele. Să nu uităm că păpădia îmbunătățește digestia și previne balonarea, reglează tensiunea arterială și are rol hepatoprotector.

Păpădia uimește prin multitudinea de beneficii, mai ales că ajută la întărirea sistemului imunitar, reduce stresul și este un tonic energizant pentru organism.

Păpădie- contraindicații și reacții adverse

Păpădia poate fi consumată în salate, infuzii de ceai și siropuri. Deși, poate părea că tratează o mulțime de afecțiuni, mulți oameni pot avea de suferit din pricina „îngerului florilor”. Mai exact, sucul regăsit în tulpina păpădiei poate provoca alergii persoanelor sensibile, iar cei care au probleme de retenție de apă trebuie neapărat să meargă la medic, pentru a verifica nivelul de potasiu.

Atenție! Persoanele care urmează un tratament medicamentos, indiferent de afecțiunea de care suferă, nu trebuie să utilizeze simultan și preparate terapeutice cu păpădie, scrie aceeași sursă citată. De asemenea, pacienții cu afecțiuni biliare pot începe o cură cu păpădie doar la recomandarea medicului specialist.

