Povestea afecțiunii cu care se confruntă Sandu Cocoșatu, ”legenda micilor” din Capitală! S-a îmbolnăvit când era foarte tânăr

In articol:

Fără doar și poate, foarte multe persoane au auzit de Nea Sandu Cocoșatu, ”legenda micilor” din Capitală, așa cum i se mai spune acestuia. Bărbatul este cel mai cunoscut grataragiu și patron de cârciumă din București, iar de curând a fost invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Adiță Voicu, acolo unde și-a deschis sufletul în fața tuturor și a făcut o serie de dezvăluiri din viața sa.

Bărbatul a povestit că la o vârstă fragedă s-a îmbolnăvit, respectiv 28-29 de ani, alegându-se cu o afecțiune care l-a urmărit până în prezent, reumatism, boală din cauza căreia s-a ales cu o cocoașă, de aici și porecla sa.

Citește și: Daniel Pancu a divorțat de mama copiilor lui și s-a întors la femeia pe care a iubit-o în urmă cu 18 ani: „Destinul ne-a adus din nou împreună”

„Adiță: Nea Sandu, la o vârstă destul de fragedă, 28-29 de ani, ați căpătat această boală, dumneavoastră nu aveați probleme, jucați și fotbal, v-ați ales cu această boală.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: ”Cromatica este excepțională” Rebecca a impresionat jurații în ediția de astăzi a emisiunii ”Bravo, ai stil”- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO| "Cea mai sexy înotătoare din lume", apariție de infarct în bikini minusculi. E româncă și are doar 20 de ani- stirileprotv.ro

Sandu Cocoșatu: Un reumatism din ăsta, plus de asta, nu doar boala a fost. Zi de zi, ani de zile, să stai aplecat deasupra grătarului, numai în aceeași poziție, să lucrezi aplecat la el. Eu toată viața mea am făcut mișcarea asta.”, a povestit Sandu Cocoșatu, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”.

Sandu Cocoșatu are o activitate de peste 5 decenii

În urmă cu ceva timp, prezent în cadrul unui show culinar, Sandu Cocoșatu a vorbit despre cea mai mare pasiune a sa, respectiv bucătăria. Bărbatul a dezvăluit că niciodată nu a contat cât de mult a muncit, căci a făcut totul cu mare bucurie.

Citeste si: „Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița.” Daniela Crudu a povestit ce i s-a întâmplat înainte să nască. Bruneta a vorbit pentru prima oară despre acest subiect- kfetele.ro

Citeste si: Edu.ro Subiecte Evaluare Națională 2023. Modele de subiecte pentru examenul la Limba Română și Matematică!- stirilekanald.ro

Citeste si: Povestea vieții Danei Roba: Cum a ajuns să se căsătorească cu Daniel Balaciu?- radioimpuls.ro

Citește și: Cum a fost, de fapt, copilăria lui Alex Bourceanu? Părinții fostului mijlocaș s-au confruntat cu probleme financiare, după Revoluția din 1989: „Din anumite puncte de vedere am suferit”

„Nu știu cum să vă spun… Dacă aș spune că bucătăria e viața mea, atunci poate că ar fi prea puțin. Bucătăria e mai mult decât viața mea. De la 22 de ani și până la 73 sunt mai mult de 50 de ani, zi de zi, de dimineața de la 6 și jumătate și până seara chiar și la 12. Viața mea a fost cârciuma, viața mea a fost grătarul și am iubit munca asta. Mereu am căutat să fie mai bine, mai frumos, să fie mai mulțumit. Acestea sunt frumuseți ale naturii (micii). Am mici care au plecat de la Cocoșatu la Toronto, Israel, Germania, Cipru. Nu mă deranjează cu nimic că mi se spune Sandu Cocoșatu, am o bucurie că mă cunosc toți și tot ce realizez fac din suflet”, a povestit Sandu Cocoșatu, potrivit a1.ro.