In articol:

Povestea neștiută de viață a manelistului Nikolas Sax! Nikolas Sax a ajuns într-un timp foarte scurt unul dintre cei mai ascultați și vizualizați maneliști din România. Puțini știu prin ce a trecut în copilărie până să ajungă cunoscut. Manelistul a decis să se deschidă în fața tuturor legat de trecutul său. El a urmat un liceu de muzică la Vaslui și are studii muzicale în clarinet, saxofon și pian. La vârsta foarte fragedă, manelistul a plecat împreună cu mama lui în Franța.

„M-am apucat de școală în Franța. Am urmat cursuri de hair-stylist în Paris. Am stat câțiva ani buni la liceu acolo. Cântam în continuare la saxofon acasă. După, am plecat la tata în Anglia. El a fost și e om de afaceri. Nu avea treabă cu frizeria, dar a cunoscut o femeie care e hair-stylist și au deschis împreună un salon”, potrivit Spynews.

Citeste si: Ramona de la Puterea Dragostei, criticată dur. Gestul scandalos pe care l-a făcut după ce a ajuns în România

Citeste si: Prima reacție a lui Nikolas Sax, după sărutul din avion cu Loredana Chivu: „Cred că au fost vreo 10 foste care au vărsat o lacrimă”

Citeste si: Loredana Chivu, filmată în timp ce se săruta cu manelist celebru! Pe el îl aștepta iubita acasă! Ce făcea Bogdan Mocanu în acest timp

După o perioadă în care a stat cu mama lui, Nikolas Sax s-a dus la tatăl său în Anglia, unde a locuit o perioadă lungă de timp. Împreună cu tatăl său și o femeie care i-a ajutat, ei au deschis patru saloane de înfrumusețare. Acesta ar fi fost unul dintre motivele pentru care n-a fost de acord niciodată cu meseria lui de manelist.

„În camera mea aveam echipament de muzică, postam pe Facebook. Așa m-a văzut Ovidiu De Santo și m-a contactat. A zis că îi place ceea ce fac și că vrea să mă pună într-o piesă. Când am venit în țară a fost o perioadă de probă, scoteam o melodie-două, mă întorceam înapoi. Tata nu a fost de acord, nici acum nu e. Îmi zice că acolo nu îmi lipsește nimic, de ce să fac aici muzică, câștig mai mult acolo”, a adăugat Nikolas Sax.

Nikolas Sax, despre cel mai greu moment din viața sa: „Mama a avut un accident...”

Nikolas Sax a vorbit despre cel mai greu moment prin care a trecut. Mama manelistului a suferit arsuri de gradul 4, după ce a fost stropită, din greșeală, cu benzină. Întregul incident s-a întâmplat în contextul în care părinții manelistului voiau să divorțeze.

„Cel mai greu moment a fost când a avut mama un accident. Eram la un festival, părinții mei făceau mâncare. E mai bine că s-au despărțit, că acum sunt bine amândoi. A încercat cineva să aprindă focul cu o sticlă de benzină și a sărit pe mama, a rămas rău, dar acum e bine. Atunci eram în Focșani, acum îl ocolesc mereu. În viața mea nu am intrat în Focșani de atunci. A avut arsuri de gradul 4, asta a fost cel mai rău. A fost o traumă pentru mine. În acea perioadă voiau să se despartă, dar au renunțat că era mama la spital, dar după ce s-a vindecat au băgat divorțul. Poate și eu în locul lor aș fi procedat la fel”, a povestit tânărul. (Citeste si: Ramona, dezamăgită de Nikolas: "Nu îl mai vreau. M-a deranjat ce a făcut..." Incredibil ce decizie a luat concurenta de la "Puterea Dragostei")

Ramona de la Puterea Dragostei, îndrăgostită de Nikolas Sax! Ce spune despre celebrul manelist

Ramona de la Puterea Dragostei a dezvăluit într-un live al colegei sale de cameră, Ella, că e îndrăgostită de Nikolas Sax.

”Sunt foarte îndrăgostită de el. Mă enervează uneori că nu-mi răspunde la telefon. Îl aștept aici, la Puterea dragostei, dacă nu, o să ne întâlnim afară și sperăm că totul o să fie bine între noi doi”, a mărturisit Ramona de la Puterea dragostei despre Nikolas Sax.

Citește continuarea AICI.