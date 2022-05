In articol:

Premiu Originalitate Românii au Talent 2022. Vezi cine a câștigat premiul în valoare de 10.000 de euro, de la Românii au Talent, sezonul 12.

UPDATE: Darius Mabda a câștigat Premiul de Originalitate în valoare de 10.000 de euro!

Pentru Premiul pentru Originalitate de la Românii au Talent 2022, în valoare de 10.000 de euro, au fost propuși de către jurați, următorii concurenți: DJ Hugo Arthur, Alex Dowis, Eva Nicolescu și Darius Mabda.

Însă publicul va decide cine este concurentul care va pleca acasă cu premiul în valoare de 10.000 de euro, dar și titlul de Cel mai original concurent de la Românii au Talent 2022.

Totodată, Alex Dowis și Darius Mabda se numără printre finaliștii de la Românii au Talent 2022 și au o șansă la marele premiu în valoare de 120.000

Premiu Originalitate Românii au Talent 2022. Alex Dowis

de euro.

Alex Dowis a ajuns în finala de la Românii au Talent 2022. Concurentul din Cehia a primit în preselecții un Golden Buzz din partea lui Smiley și Pavel Bartoș.

Totodată, jurații l-au nominalizat pe Alex Dowis pentru Premiul de Originalitate de la Românii au Talent 2022, în valoare de 10.000

de euro.

Premiu Originalitate Românii au Talent 2022. Alex Dowis [Sursa foto: Instagram]

”Când eram tânăr făceam graffiti-uri ilegale. Am pictat pe străzi, pe trenuri, pe metrouri și multe alte lucruri, dar uneori eram prins de poliție. Din acest motiv, linia principală de metrou din Praga a fost închisă pentru o oră și jumătate, iar polițiștii alergau printre tuneluri și încercau să mă prindă. Am fost la pușcărie din cauza asta, am multe povești nebune din subteranul orașului.

Aveam 17 ani la acel moment, iar tatăl meu m-a dat afară din casă și mi-a spus că nu mai sunt fiul lui. La acel moment mi-am spus că trebuie să fac ceva, ceva mai bun, că trebuie să transform arta asta în ceva ce va fi folositor pentru public. Așa am intrat în teatru și am făcut niște lucrări, acolo.

La acel moment am făcut trecerea la artist stradal, de la zona ilegală la zona legală și m-am regăsit pe mine. După aceea, tatăl meu era în public. Când am fost pentru prima dată pe scena de teatru din Praga, am primit aplauze în picioare de la oamenii de toate vârstele, chiar și de la tatăl meu”, a mărturisit Alex Dawis.

Premiu Originalitate Românii au Talent 2022. DJ Hugo Arthur

DJ Hugo Arthur are 14 ani și vine din Timișoara. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, a venit în audiții ca să își arate talentul pe care îl are, acela de a mixa piese ca mai marii DJ-i ai lumii.

DJ Hugo Arthur a ajuns până în semifinala de la Românii au Talent 2022, însă jurații l-au propus pentru Premiul de Originalitate în valoare de 10.000 de euro.

Premiu Originalitate Românii au Talent 2022. DJ Hugo Arthur [Sursa foto: Instagram]

”Mixez melodii, le schimb sunetul, bag efecte noi. Am învățat uitându-mă la alți DJ. Aparatele mele sunt foarte performante și le estimez la peste 3 milioane de efecte. Pentru Românii au Talent am lucrat la un mix șase luni pentru că vreau să câștig Românii au Talent, să fim sinceri, cine nu vine să câștige. În primul rând și banii sunt buni. Nu pot să fiu ipocrit și să zic că banii nu sunt buni.

Eu cred și sunt sigur 100% că o să intru în istorie ca fiind primul copil care face chestia asta. Nu mă simt pregătit, sunt foarte pregătit”, a spus concurentul, înainte de a urca pe scena de la Românii au Talent 2022.

Părinții lui Hugo au făcut eforturi extraordinare ca să îi achiziționeze acestuia aparatura necesară, ca să se apuce de mixat. Tatăl concurentului de la Românii au Talent 2022 și-a vândut mașina pentru ca fiul său să aibă mixerul.

”În 2019, de Crăciun, tatăl meu mi-a cumpărat o consolă. Tatăl meu și-a vândut mașina ca să mi le cumpere, după ce a așteptat 20 de ani să își cumpere mașina. Ei au strâns banii de mașină de când s-au cunoscut. Mama și tata nu au mers în concedii și nu s-au bucurat de tinerețe”, a mai spus concurentul.

Premiu Originalitate Românii au Talent 2022. Darius Mabda

Darius Mabda este finalist la Românii au Talent 2022, iar jurații l-au propus și pentru Premiul de Originalitate, în valoare de 10.000 de euro.

Darius Mabda are 13 ani și este din Oradea, însă studiază la o școală de coregrafie din Cluj. Finalistul de la Românii au Talent 2022 a muncit un an și și-a făcut singur coregrafia pe care a prezentat-o pe scena de la Românii au Talent, sezonul 12.

Premiu Originalitate Românii au Talent 2022. Darius Mabda [Sursa foto: Instagram]

Cel mai mare vis a lui Darius Mabda, finalistul de la Românii au Talent 2022, este să ajungă pe marile scene ale lumii și să fie un dansator de succes.

”Mă numesc Darius Mabda, am 13 ani și sunt din Oradea. Mă ocup cu dansul. Tatăl meu este la pensie, a fost polițist, iar mami este secretară la o firmă de construcții.

Mă uitam la televizor și vedeam alți copii care dansează și mi-a plăcut foarte mult și i-am înnebunit pe părinții mei până m-au dus la dans, acum cinci ani. Am fost dintotdeauna atras de dans, atunci când auzeam muzică simțeam o plăcere și îmi venea să dansez tot timpul.

Acum stau singur la Cluj la internatul școlii de coregrafie. Mama mă sună în fiecare zi, mă întreabă mereu dacă am mâncat, dacă m-am odihnit, dacă mi-am făcut temele, este foarte îngrijorată pentru mine.

Cel mai mare vis al meu este dacă o să devin balerin, e să ajung la Teatrul Balșoi, iar dacă mă duc pe dans contemporan vreau să ajung în Canada. Mă antrenez în fiecare zi între două și patru ore. Muncesc pentru că îmi place ceea ce fac”, a spus Darius în preselecțiile de la Românii au Talent, sezonul 12.

Premiu Originalitate Românii au Talent 2022. Eva Nicolescu

Eva Nicolescu de la Românii au Talent, sezonul 12, are 13 ani și este din București. Concurenta de la Românii au Talent 2022 a reușit să ridice publicul în picioare, dar și pe cei patru jurați cu interpretarea sa din audiții de la Românii au Talent, sezonul 12.

Premiu Originalitate Românii au Talent 2022. Eva Nicolescu [Sursa foto: Instagram]

”Mă numesc Eva Nicolescu, am 13 ani și îmi place să cânt de când mă știu. Am venit cu foarte multe emoții, dar am reușit să le controlez”, a spus micuța concurentă de la Românii au Talent, sezonul 12

Eva Nicolescu a ajuns până în semifinala de la Românii au Talent 2022, însă jurații au propus-o pentru Premiul de Originalitate, în valoare de 10.000 de euro.