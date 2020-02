Carmen de la Sălciua, după ce a ajuns de urgenta la spital!

Carmen de la Sălciua a ajuns, acum două zile, de urgență, la spital, după ce i s-a făcut rău pe când se îndrepta spre un eveniment ce urma să aibă loc într-un club din Budureasa, județul Bihor. Norocul vedetei a fost că, lângă ea, se afla cea mai bună prietena a ei, Mihaela Niculuț, care a și dus-o la spitalul de urgențe din Brad, unde medicii i-au administrat o doză de calciu și câteva calmante. Mai mult, aceștia i-au fost făcut mai multe analize suplimentare, în urma cărora se va stabili și un diagnostic exact.

După ce a ajuns la spital, Carmen de la Sălciua a făcut prima declarație pentru a lămuri situația. Vedeta a explicat că muncește foarte mult în această perioadă și din acest motiv a avut nevoie de ajutor specializat.

„Sunt bine, am niște probleme din cauza oboselii, dar starea mea este una bună. Viaţa merge înainte și sunt foarte fericită că pot să fac multe lucruri frumoase și că sunt implicată în cât mai multe proiecte, deci mă simt bine. Încerc să mă reculeg. Sâmbătă noaptea am avut un o noapte mai grea putin, dar acum sunt bine, am avut o cădere de calciu mai severă, dar nu e nicio problemă, o țin sub control, doar că am muncit mai mult în ultima perioadă! Voi încerca să am mai multă grijă de mine și să mă odihnesc mai mult! Pe calea aceasta țin să le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris, celor care s-au rugat pentru mine sau pur și simplu mi-au transmis un gând bun și îmi pare nespus de rău că n-am mai reușit să ajuns să cânt în clubul din Budureasa, dar cu siguranță concertul va fi reprogamat cât de curând. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru gândurile bune! Vă pup!”, a declarat Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua, din nou pe primul loc în Trending

Pe plan muzical, Carmen de la Sălciua a lansat în urmă cu o săptămână videoclipul piesei "Scuză-mă", o piesă foarte sensibilă, așa cum ne-a obișnuit îndrăgita cântăreață de muzică de petrecere. Piesa „Scuză-mă” a ajuns numărul 1 în Trending la doar câteva ore de la lansare, surclasând alți artiști cunoscuți de la noi. Piesa a stat pe locul 1 timp de 6 zile, iar în prezent se află pe locul 2 în Trending și a acumulat până în prezent aproape 4 milioane de vizualizări.

