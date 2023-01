Liviu Vârciu, cu fața umflată pe internet! Mulți fac aceeași greșeală când merg în vacanță și nu își dau seama cât e de periculos: „M-am umflat tot. Începe să se și înnegrească”

In articol:

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți prezentatori TV de la noi din țară. El este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde a reușit să strângă o comunitate impresionantă.

Liviu Vârciu, motivul pentru care a ajuns să aibă fața umflată

Artistul postează foarte des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa. De această dată, actorul a povestit cum a ajuns să aibă fața umflată.

Liviu Vârciu se poate numi un bărbat împlinit pe toate planurile. Prezentatorul TV se bucură de o carieră de succes, la care unii doar visează, dar și de o familie minunată. De curând, acesta a plecat într-o vacanță alături de iubita lui, Andra Călin, însă totul s-a transformat într-un coșmar.

Vedeta s-a postat cu fața umflată, iar fanii au rămas șocați când au aflat ce i s-a întâmplat. Vacanța în Maldive trebuia să fie plină de distracție și relaxare alături de partenera sa de viață, însă s-a transformat într-un coșmar, întrucât vedeta s-a trezit în această dimineață, 29 Ianuarie, cu fața umflată.

Motivul este uluitor!

Citește și: Anda Călin are propria sa afacere și cheltuiește lunar mii de euro! Ce a recunoscut iubita lui Liviu Vârciu?

Citeste si: „Nu ne ascundem.” Motivul pentru care Dorian Popa și iubita lui nu se mai afișează împreună- kfetele.ro

Liviu Vârciu a plecat de la frigul din România pentru câteva zile de odihnă în Maldive.

Întrucât este foarte cald acolo, prezentatorul TV a pornit aerul condiționat pentru jumătate de oră și s-a pus la somn, însă acesta nu s-a oprit, iar dimineață s-a trezit cu fața umflată de la curent.

„ Să vă povestesc. Azi-noapte mare căldură, mare, mare. Stăteam eu așa și am zis să dau drumul la aerul condiționat. Am luat telecomanda și am dat să se stingă în 30 de minute. M-am culcat la 12. Pe la 5 și 20 se trezește doamna, aerul mergea. M-am trezit și eu la 8... M-am umflat tot, am atâta capul. M-ați înjurat rău de tot. Ia uitați-vă.”, a povestit Liviu Vârciu, pe pagina sa de Instagram, la secțiunea Stories.

Liviu Vârciu, umflat la față [Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu, îngrijorat că a început să i se învinețească fața

Liviu Vârciu este îngrijorat, întrucât umflăturile de pe față nu par să se retragă, ba chiar mai mult începe să i se învinețească fața. Prezentatorul TV a mărturisit că nu se mai poate bucura de vacanță și nici nu poate să facă nicio poză în starea în care se află.

Citește și: Dovadă mai mare de iubire nu există! Liviu Vârciu și-a luat soția și a dus-o într-un loc unde puțini își permit| EXCLUSIV

„ Dacă erați îngrijorați, să fiți, că nu m-am dezumflat prea mult și am impresia că acum încep să mă umflu și mai tare. Doamna (n. r ed- Anda Călin) e îngrijorată tare. N-are nicio treabă. Cică suntem în Maldive, umflat la ochi. Nu o să pot să fac nici o poză. Ori m-a bătut doamna, eu am simțit ceva aseară, eram și obosit, că uite, începe să se și înnegrească pe aici.”, a mai adăugat Liviu Vârciu.