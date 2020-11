Primele imagini cu sicriul actriței Draga Olteanu Matei! Fanii îi pot aduce un ultim omagiu

Draga Olteanu Matei

Vestea că Draga Olteanu Matei s-a stins din viață a șocat o țară întreagă. Actrița va fi înmormântată la Piatra Neamț, iar în această zi sicriul a fost depus la Cinematograful Dacia Mon Amour din Piatra Neamț!

Imagini cu sicrul actriței Draga Olteanu Matei

In articol:

Îndragita Draga Otleanu Matei s-a stins din viață în cursul nopții de marți spre miercuri, după ce în urmă cu doar câteva zile ajunsese de urgență la spitalul din Piatra Neamț. Ulterior, a fost transportată la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, acolo unde medicii au încercat să facă tot posibilul pentru o salva.

Imagini cu sicrul actriței Draga Olteanu Matei

Citeste si: Legătura neștiută dintre Draga Olteanu Matei și Stela Popescu! Cele două mari actrițe au împărtășit un destin comun DEZVĂLUIRI

Citeste si: Dragoste nebună între neamțul Fritz și românca Dulcineea. Povestea a devenit virală. FOTO - evz.ro

Citeste si: Cum a murit Draga Olteanu Matei. Prof. dr. Diana Cimpoeșu explică felul în care a decedat cunoscuta actriță- LIVE VIDEO - bzi.ro

Citeste si: Draga Olteanu Matei va fi înmormântată duminică, la Piatra Neamț

În după-amiază aceasta,sicriul cu trupul neînsuifleţit al îndrăgitei actriţe Draga Olteanu a fost depus la Cinematograful Dacia Mon Amour din oraş, unde oamenii care au apreciat-o pe aristă vor putea merge să prezinte un ultim omagiu. Draga Olteanu Matei va fi înmormântată în Cimitirul "Eternitatea" din Piatra Neamţ, alături de soţul ei. Slujba religioasă va avea loc la Biserica "Sf. Ioan Domnesc duminică, începând cu orele 13:00.

Imagini cu sicrul actriței Draga Olteanu Matei

Ștefan Bănică Jr, mesaj emoționat pentru îndragita actriță

În urmă cu doar o zi, Ștefan Bănică a postat un mesaj dureros pe contul său de Facebook pentru Draga Olteanu Matei. Actorul a mai precizat faptul că a avut șansa să joace alături de emblema comediei românești.

"Of, Doamne! Două postări de genul ăsta într-o săptămână! Vladimir Gaitan și acum Draga. Am crescut cu Draga Olteanu Matei, am avut șansa să joc alături de dânsa, student fiind. Un om deosebit, o mare actriță și unul dintre ultimii mohicani ai unei generații fantastice de actori, promoția '56, numită și "Generația de Aur". A fost o bună prietenă a tatălui meu (erau de aceeași vârstă) și o sursă de inspirație pentru generația mea de actori. Rămas bun, dragă ... Draga!", a scris Ștefan Bănica pe Facebook.