Proxenetul acuzat că a ucis-o pe femeia găsită în valiză, lăsat și fără bani! Ce se întâmplă în aceste momente cu presupusul criminal al Sabinei?

Giani Dinu ar fi participat la crimă și incendiere

Giani Dinu, bărbatul care, alături de două surori prostituate ar fi ucis-o pe Sabina, femeia găsită carbonizată într-o valiză, va fi executat silit. În urmă cu câteva zile, o instanță din București a admis cererea unei soicetăți de recuperare creanțe pentru facturi neachitate la utilități în valoare de peste 1.200 lei. Bărbatul se află în acest moment după gratii, fiind arestat preventiv în dosarul care a îngrozit România.

Giani, bănuit că ar fi incendiat cadavrul Sabinei

Giani Dinu ar fi fost, conform anchetatorilor, proxenetul victimei și al surorilor care au luat parte la crimă. La un moment dat, între Sabina și cele două femei ar fi izbucnit, în urma căruia femeia ar fi fost ucisă. Proxenetul ar fi luat parte la crimă și ar fi ars cadavrul, cred anchetatorii. Sabina ar fi fost bătută, omorâtă, îndesată într-un geamantan, abandonată pe un câmp și incendiată de cei trei. Ulterior, un șofer de tir a descoperit focul arzând și a anunțat poliția.

Sabina, victima celor 3

Giani Dinu are 21 de ani și are deja la activ o condamnare pentru complicitate la tâlhărie. Acesta ar fi luat parte, pe vremea când era minor, la furtul unui telefon mobil de la un tânăr de 14 ani, sub amenințarea cuțitului. La vremea respectivă, acesta a fost iertat de judecători, ținând cont și de faptul că era minor. Magistrații l-au trimis pe Giani la un curs de educație civică.

Tânărul suferă de o afecțiune psihică

În timpul anchetei, tânărul a fost expertizat psihiatric și s-a dovedit că suferă de tulburare de conduită socializată, o afecțiune care îl face să devină violent. Deși era evident că poate prezenta un pericol social, judecătorii nu i-au impus lui Giani Dinu să urmeze un tratament pentru a-și rezolva problema.

Giani Dinu va fi judecat pentru omor calificat și profanare de cadavre, riscând până la 25 de ani de închisoare în cazul în care va fi găsit vinovat pentru teribila faptă.