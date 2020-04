In articol:

Puterea Dragostei 16 aprilie. Ella, acuzată că s-a întors în emisiune pentru Andy

Oprică: Eu știu că Ella este acum pionul tău și al staff-ului. Hotărăște-te, ca să înțelegem și noi. Ai venit să te răzbuni sau chiar îți place de Andy?

Ella: E problema mea! Nu vreau să-ți zic

Oprică: Eu ți-am zis că simt ceva pentru băiatul ăsta. Nu te-am deranjat cu nimic, dar în continuare tu încerci să mă ataci. Faci ce simți! Nu mă interesează

Puterea Dragostei 16 aprilie. Andy a recunoscut ce simte pentru Ella: „E o fată frumoasă și...”

Ligi: Andy, trebuie să recunoști că o simpatizezi pe Ella! S-a văzut din privirea ta, nu degeaba toate fetele au avut aceeași părere

Andy: E o fată frumoasă și atât! Punct!

Puterea Dragostei 16 aprilie. Daiana, reacție nervoasă după o ceartă cu Gabriel: „Pentru mine, emisiunea s-a terminat în momentul ăsta!”

Gabi: Mi-am dat seama cum e Daiana, nu vreau s-o mai cunosc absolut deloc! Aici am pus punct!

Daiana: Pentru mine, emisiunea s-a terminat în momentul ăsta. Îmi pare rău! Mă bucur că te-am cunoscut, dar aici s-a încheiat totul, ok?

Gabi: Ți-ai bătut joc de mine, de sentimentele mele și respectul meu!

Puterea Dragostei 16 aprilie. Andy, acuzat că este ținut sub papuc de Oprică: „Îți e frică să spui că-ți place de Ella!”

Andy: Vezi-ți de treaba ta!

Pirui: Vezi-ți tu de treaba ta, că tu te-ai băgat în relația mea! Vezi-ți de relațiile tale și relația cu Oprică. Nu poți să faci nimic de Oprică, că își spune stop. Îți e și frică să spui că-ți place de Ella, să nu fie cumva strategie și să ieși afară!

Puterea Dragostei 16 aprilie. Ramona a recunoscut în fața tuturor că-l place pe Jador

Andreea Mantea: Ramona, tu îl placi pe Jador?

Ramona: Da, am spus asta de la început

Andreea Mantea: Ce îți place la el?

Ramona: Sincer, îmi place tot

Puterea Dragostei 16 aprilie. Tensiuni între Berna și Philip! Jador a recunoscut tot ce a vorbit cu blondina: „Îmi e frică de discuția asta. Noi suntem...”

Andreea Mantea: Când ai vorbit ultima dată cu Berna?

Jador: Nu știu, nici nu vreau să încep discuția asta, îmi e și frică de ea. Sunt convins că Berna nu avrut să vorbească cu mine cu scop de gagicăreală, pentru că noi suntem amici.

Puterea Dragostei 16 aprilie. Ligi îi ia apărarea lui Gabriel: „Daiana ar trebui să fie mândră de el”

Daiana: A ținut să completeze, probabil fără să vrea, să completeze acolo când era pe material, să-i ia apărarea Ellei. Probabil nu a vrut, dar asta a simțit el.

Ligi: Din exterior îți dai seama că are un caracter foarte frumos. Tu ar trebui să fii mândră, nu să-l cerți.