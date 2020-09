Mona a izbucnit în lacrimi

In articol:

După mai mult momente în care s-au jucat, tensiunile dintre concurenți au continuat în casa Puterea dragostei.

Alexandra, către Akebono: Îmi pare rău că am făcut cunoștință cu o persoană ca tine

Puterea dragostei 3 septembrie. Cristian, declarații neașteptate despre relația Monei cu George: „A fost un experiment”

George: Mu bucur că vă dați singuri de gol

Cristian: Eu ți-am spus ce a zis Mona și tu spui că am zis eu că relația voastră a fost un experiment

Paul: Dacă tu știi ce înseamnă să ai un bărbat adevărat, la vârsta pe care o ai, nu mai erai aici în emisiune

Mona: Eu am avut o relație cu George și tu vii să-mi spui că am venit în casă să fac experimente cu el

Cristian: Asta a înțeles el

Mona: Ce ai spus tu, în momentul de față, el crede. Eu n-am venit aici în casă să fac experimente cu nimeni. Eu n-am făcut ce mi-a spus lumea, am făcut ce am considerat eu

Geogre: Translatorul tău, Cristian, a zis fix ce credeai

Cristina Mihaela, către Mona: Dacă plângi, dacă suferi, de ce nu încercați să vă rezolvați problema?

Alexandra, Andrada și George

Puterea dragostei 3 septembrie. Conflict între Alexandra și Andrada: „Ești penibilă!”

Andrada: Tu mi-ai spus să nu mai fac glume cu Nicolas că tu te despărțisei de el și acum ce faci tu cu George?

Alexandra: Oprește-te!

Andrada: Ești penibilă! Ești ridicolă!

Alexandra: Copia n-are valoare, ți-am spus de un milion de ori