Raluca Bădulescu, mai sinceră ca niciodată! Ce gest extrem a făcut jurata "Bravo, ai stil" pentru o piesă vestimentară: "Pentru că nu mai aveam bani, am mâncat doar un hamburger pe zi" | EXCLUSIV

Raluca Bădulescu a recunoscut în repetate rânduri că iubește moda și hainele așa că nu de puține ori a recurs la gesturi extreme pentru piese vestimentare pe care și le dorea foarte mult.

Jurata de la "Bravo, ai stil" a fost mai sinceră ca niciodată în fața jurnaliștilor WOWbiz.ro și ne-a spus, în exclusivitate, ce a făcut pentru una dintre jachetele sale preferate.

Vedeta este un adevărat icon atunci când vine vorba de stil și întotdeauna știe ce să îmbrace ca să se pună în valoare. Totuși, jurata de la "Bravo, ai stil" are o mare pasiune pentru jachetele unei celebre case de modă franceze, iar una dintre aceste piese a fost și motivul pentru care a recurs la un gest extrem. Ele sunt însă și cele mai scumpe piese din garderobă, după cum ne-a dezvăluit chiar ea.

Raluca Bădulescu a spus care este cea mai scumpă piesă din garderoba personală

Într-un interviu extrem de sincer pentru WOWbiz.ro, Raluca Bădulescu a spus care sunt cele mai scumpe piese vestimentare din garderoba personală. De-a lungul timpului, vedeta a recunoscut că deține și piese ale unor branduri de lux, dar cumpără și haine care îi plac și nu au o etichetă consacrată.

Totuși, când vine vorba de cele mai scumpe obiecte din garderobă, Raluca Bădulescu ne-a dezvăluit, fără să stea prea mult pe gânduri, că sunt jachetele unei case de modă din Franța, pe care deși nu le poartă foarte des, sunt și vor rămâne în continuare preferatele sale.

"Sunt sacouri și jachete de la Balmain pe care le ador, chiar dacă pe multe dintre ele nu le port sau le port foarte rar", a dezvăluit Raluca Bădulescu, pentru WOWbiz.ro.

Ce gest extrem a făcut Raluca Bădulescu pentru o piesă vestimentară

Vedeta a recunoscut în repetate rânduri că a recurs la gesturi extreme pentru piese vestimentare. Aflată în trecut la Londra, Raluca Bădulescu și-a dorit să își cumpere o vestită jachetă, iar pentru că banii nu îi mai ajungeau a decis să mănânce câte un hamburger pe zi.

Timp de trei zile, jurata "Bravo, ai stil" a mâncat doar un hamburger pe zi și a băut doar apă de la chiuvetă, însă la finalul zilei s-a întors acasă cu piesa dorită.

"Da, de foarte multe ori fac chestii extreme pentru obiectele vestimentare care îmi plac, deja nu mai este un secret. Când mi-am achiziționat vestita jachetă de la Balmain de la Londra, în ultimele trei zile, pentru că nu mai aveam bani, am mâncat doar un hamburger pe zi, pentru că cheeseburger-ul era mai scump și am băut apă de la chiuvetă.

Cred că am purtat-o de trei, patru ori, dar nu contează, este a mea. Oricând renunț la orice pentru haine! Mănânc covrigi și beau apă", a dezvăluit Raluca Bădulescu.

Singurul obiect fără de care Raluca Bădulescu nu iese din casă

Raluca Bădulescu le-a dezvăluit jurnaliștilor WOWbiz.ro și care este singurul obiect fără de care nu poate pleca niciodată de acasă. Vedeta și-a luat inclusiv măsuri de siguranță ca să fie sigură că îl are întotdeauna când iese pe ușă.

"Nu ies fără telefon. Am un lanț pe care îl prind de telefon ca să îl țin la gât și unul pe care îl atașez telefonului pentru a-l prinde de mână. Să fiu sigură că nu plec fără el niciodată", a mărturisit Raluca Bădulescu.

Dacă în general este o persoana superstițioasă, când vine la filmările pentru "Bravo, ai stil", jurata nu mai ține cont de aceste lucruri. Se simte ca în familie, iar atmosfera este de frumoasă că uită orice superstiție de care poate ar ține cont în alte circumstanțe.

"Înainte de filmările "Bravo, ai stil!" nu am niciun fel de superstiție, pentru că la noi în echipă este o atmosferă atât de frumoasă! Eu sunt un om care, în general, am superstiții, dar când vine vorba de filmări nu am. Înainte de filmări am grijă să fiu odihnită ca să mă pot bucura de toată această experiență "Bravo, ai stil!"", a explicat jurata de la "Bravo, ai stil!".

