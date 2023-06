Jurații "Bravo, ai stil" au rămas fără cuvinte, când noua concurentă și-a făcut apariția în platou. Rebeca a reușit să-i impresioneze încă de la prima defilare: "Am vrut să-mi fac intrarea într-un stil original"

In articol:

Rebeca și-a luat inima în dinți și a decis să se înscrie la „Bravo, ai stil”. Noua concurentă a reușit să îi impresioneze pe jurați cu apariția sa, aceasta intrând în competiție pe o piesă compusă chiar de ea. Rebeca

este cunoscută și sub numele de „Becky Bachata”, fiind instructor de dans. „Becky Bachata” este pe jumătate congoleză, dar s-a născut în Brașov.

Noua concurentă de la emisiunea „Bravo, ai stil”, prezentată de Ilinca Vandici, se consideră o persoană creativă și vrea să își arate calitațile în competiția de stil. Tânăra se descrie ca fiind o persoană talentată în mai multe domenii și își dorește să arate ce poate. Aceasta a reușit să îi lase cu gura căscată pe jurații de la „Bravo, ai stil” încă de la primii pași pe care i-a făcut în platou. Rebeca a defilat pe o piesă compusă chiar de ea.

„Dragilor, mă numesc Bumputu Rebeca, mulți mă știți ca și Becky Bachata probabil, sunt instructor de bachata. M-am născut în Brașov, tatăl meu este congolez, mama mea este româncă. Eu, ca personalitate, sunt fix ca vremea. Poate să fie și tornadă, și soare, și plăcut. Am venit la "Bravo, ai stil!" ca să arat și partea mea creativă, pentru că de fiecare dată lucrez în proiectele altora, în coregrafiile altora, în sfârșit am găsit oportunitatea și ocazia să arăt ce pot și eu. Am vrut să-mi fac intrarea într-un stil original și atunci am zis, nu sunt cântăreață, dar am făcut efortul să fac o piesă și să compun ceva pentru emisiune, sper că a fost bine, încă tremur”,

a spus Rebeca Bumputu în prima sa zi la „Bravo, ai stil”

Noua concurentă de la „Bravo, ai stil”, Rebeca [Sursa foto: Captură YouTube]

Principalul motiv pentru care Rebeca s-a înscris în competiție

După ce a pășit în platou într-un mod original, Rebeca Bumputu a declarat că s-a înscris la competiția „Bravo, ai stil” pentru a-și demonstra talentul în domeniul modei.

Rebeca a povestit în cadrul competiției că are o imaginație bogată, care o va ajuta să își construiască ținutele. De asemenea, concurenta a mărturisit că este pasionată de modă, de artă, muzică, dans și mai ales, de viață.

„În primul rând, sunt o persoană care are o imaginație foarte bogată, îmi place creativitatea, îmi place foarte mult arta, muzica, dansul, moda, culoarea, viața. Și atunci am zis că pot să arăt și eu ce am învățat de-a lungul anilor, în meseria mea, de dansatoare”, a declarat noua concurentă de la „Bravo, ai stil”.

Jurații au lăudat-o pe Rebeca pentru prima sa ținută de la „Bravo, ai stil”

După ce i-a impresionat cu piesa pe care a defilat, dar și cu înfățișarea sa, Rebeca a primit doar cuvinte de laudă din partea juraților. Raluca Bădulescu, Maurice Munteanu și Alexandru Abagiu au primit-o cu brațele deschise pe noua concurentă pe jumătate congoleză și au avut doar cuvinte de laudă la adresa sa. Maurice Munteanu i-a spus Rebecăi că îi place foarte mult ținuta pe care a propus-o în prima sa zi din competiție.

„Bine ai venit, Rebeca! Îmi place foarte mult styling-ul pe care îl propui, îmi place părul, bereta. A ieșit și povestea, a ieșit și styling-ul. Știi că noi, în general, la prima intrare, susținem, apreciem, chiar dacă ținuta nu este fabuloasă, întâmplarea face că ținuta pe care tu o porți în seara asta îmi place foarte mult”, i-a spus Maurice noii concurente.

Jurații de la „Bravo, ai stil” [Sursa foto: Captură YouTube]

Și Alexandru Abagiu a felicitat-o pe „Becky Bachata” pentru apariția sa de la „Bravo, ai stil”. Celebrul make-up artist i-a mărturisit Rebecăi că aduce un suflu nou competiției și i-a apreciat machiajul, despre care a spus că nu a mai fost purtat de nicio altă concurentă.

„Și mie mi se pare că aduci un suflu nou, talent, uite un secret pe care poate nici tu nu îl știai. Îmi place foarte mult outfit-ul pe care îl propui, dar, atenție foarte mare, este o uniformă. Fii atentă la chestia asta, pantofii sunt de la același brand. Te felicit oricum, pentru că arată bine pe tine. Oricum, trebuie să te felicit pentru partea de beauty, ești prima care aduce în platou trendul ăsta, de «no eyebrows»”, i-a spus Alexandru Abagiu.

Raluca Bădulescu a mărturisit că o cunoaște pe noua concurentă de la „Bravo, ai stil”. Vedeta a declarat că ea și Rebeca s-au mai văzut la evenimente, iar „Becky Bachata” a invitat-o cu ceva timp în urmă la cursurile sale de dans.

„Îmi pare bine să te revăd. Rebeca a colaborat cu majoritatea artiștilor români, am avut ocazia să ne vedem la diferite petreceri, evenimente și chiar m-a invitat la cursurile ei de bachata și de salsa. Mă bucur că ai venit la "Bravo, ai stil", știu că este unul din visurile tale, sunt sigură că o să ai ce să dovedești, ai o energie splendidă, ținuta pe care o ai este foarte bună”, i-a spus Raluca Bădulescu Rebecăi Bumputu.