Raluca Dumitru de la Survivor România, mesaj de dor pentru Zanni: „Mulțumesc că ai fost...”

Raluca Dumitru a fost eliminată de la Survivor România, după ce a primit cele mai puține voturi din partea publicului. Faimoasa a revenit recent înapoi în România, unde a fost întâmpinată de prieteni la aeroport. Vedeta este din nou activă pe rețelele de socializare, acolo unde a transmis și un mesaj pentru Zanni.

Cei doi s-au apropiat foarte mul în competiție și au fost acolo unul pentru celălalt.

Raluca Dumitru a postat o fotografie în timp ce se îmbrățișează cu Zanni. În descrierea imaginii, Faimoasa i-a mulțumit colegului ei pentru tot sprijinul pe care l-a primit din partea lui. „Multumesc ca ai fost acolo in cele mai grele momente!!”, a scris Raluca Dumitru.

Menționările la adresa lui Zannidache nu s-au terminat aici. Concurenta de la Survivor România 2021 a fost așteptată la aeroport și de prietenul ei bun, Răzvan Botezatu. Cei doi au început să glumească în stilul lor caracteristic, iar Raluca Dumitru i-a pus prietenului ei banderola Faimoșilor pe cap. În acel moment, prietenii lor au încpeut să îi spună că seamănă cu Zanni. Bruneta i-a transmis că așa poartă și Zanni banderola, iar acum seamănă cu el acum.

Raluca Dumitru și Răzvan Botezatu [Sursa foto: Instagram]

Raluca Dumitru a vorbit despre conflictul cu Elena Marin

La întoarcerea în țară, Raluca Dumitru a făcut primele declarații despre Survivor România 2021. Faimoasa a mărturisit că s-a atașat foarte mult de Zanni. În prima instanță, bruneta a crezut că se va apropia de Elena Marin, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

„Ma bucur ca m-am apropiat de oameni la care nu ma asteptam. Este vorba despre Zanni. Credeam că Elena mă va ajuta cumva sa ma integrez mai repede, dar m-am apropiat de persoane de care nu ma asteptam.(...) Au existat niste discutii intre noi. Ea a inceut aceste discuții, ducandu-se la Zanni. Mi-a placut și nu ma asteptam ca el sa vina la mine si sa-mi spuna tot ce a spus Elena. Noi doua am stat pe plaja si am vorbit si am ras pentru ca avem prieteni in comun. Eu nu am fost prietena cu elena, am fost doar colege, dar ma asteptam ca atunci cand cunosti cat de cat pe cineva... eu daca eram in competitie si venea cineva cunoscut l-as fi ajutat sa se integreze mai usor, ceea ce nu am vazut la Elena...” Citește mai multe AICI.