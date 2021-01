Raluca Pastramă, prima reacție după ce Pepe a primit o scrisoare de dragoste misterioasă: ”Nu mă las”

In articol:

Pepe și Raluca Pastramă au stârnit vâlvă în showbiz-ul românesc, după ce au anunțat că se despart. Deși nimeni nu se aștepta la acest deznodământ, iată că artistul și mama fetițelor lui nu mai formează un cuplu de ceva timp. Anunțul a fost făcut chiar de cântăreț, urmând o serie de scandaluri în spațiul public între cei doi.

Citeste si:Raluca Pastramă, scrisoare de dragoste pentru Pepe după despărțirea cu scandal?!

De curând, părea că totul ia o întorsătură neașteptată, în momentul în care Pepe primea o scrisoare de dragoste de la o persoană misterioasă. Bilețelul în care erau așternute câteva gânduri de iubire a fost lăsat împreună cu un tablou special, în curtea artistului. Bineînțeles că, Pepe a povestit pe canalul lui de YouTube faptul că a primit o scrisoare de iubire, pe care a și citit-o în fața camerei video.

Citeste si:Oana Roman trece prin momente cumplite! Fiica ei are probleme de sănătate: "A mers la spital..."

Citeste si: Uluitor ce a făcut public acum Ioana despre Brigitte, fosta lui Ilie Năstase - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Internauții au fost convinși că Raluca Pastramă a fost cea care i-a trimis scrisoarea respectivă, însă artistul spune că cel mai probabil o fană înfocată a făcut acest gest frumos.

„Am înțeles că niciodată nu o să fiu mai mult decât o oră petrecută împreună din când în când. Am înțeles că ești un om mult prea mare pentru oameni mici și știu că meriți tot ce este mai bun în lume. Sunt 21 de ani de când simt ce nu am crezut vreodată ce se poate simți: totul, la o intensitate care mă doare uneori. (Pepe: „21 de ani înseamnă cariera mea”) Sunt șase ani de când visul meu s-a împlinit, de când te-am sărutat și te-am vrut. Ai fost visul meu dintotdeauna, ai fost acel ceva de neatins. Ai fost omul suprem și totul meu la care nu am crezut că pot să ajung vreodată.

Asta e modul meu de a-mi lua la revedere de la ceva ce nu am putut să am. Îmi voi continua viața încercând să închid bine undeva tot ceea ce simt, mărturisindu-și ceea ce tu știai deja. Pot doar să sper că poate, într-o altă viață, ne vom revedea și o să fii și tu cel care simte. Crăciun fericit!”, scrie în biletul pe care l-a primit Pepe, odată cu tabloul.

Pepe[Sursa foto: Instagram]

Raluca Pastramă, prima reacție

Deși internauții spuneau că sigur, fosta lui parteneră, Raluca Pastramă, i-a trimis scrisoarea împreună cu tabloul respectiv, iată că lucrurile nu stau chiar așa. Raluca Pastramă pare că est emai bine ca niciodată, după despărțirea de artist. Frumoasa mămică își vede de viața, dar și de proiectele ei în continuare. Focoasa brunetă s-a fotografiat în sala de fitness, acolo unde se întreține în formă. Alături, Raluca a scris și un mesaj: ”Nu mă las”.