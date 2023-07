Raluca Podea a recunoscut acum cine i-a fost alături în cea mai grea perioadă din viața ei. Cine a ajutat-o pe blondină să treacă peste moartea tatălui ei: „Vine când ai nevoie”

In articol:

Raluca Podea primește lovitură după lovitură. După ce și-a îngropat tatăl, vedeta nici nu a apucat să treacă peste tragedie, că familia a început un adevărat război pentru moștenire. Asta nu este tot, blondina a mai trecut printr-o dramă cumplită.

Raluca Podea trece printr-o perioadă extrem de grea. După ce și-a pierdut tatăl, pentru blondină au urmat și alte necazuri. Cu toate acestea, vedeta a rămas puternică și a reușit să le înfrunte. În toată această perioadă neplăcută, Raluca Podea a avut un aliat la care mulți oameni nu s-ar fi gândit. Ei bine, blondina a mărturisit că doar Dumnezeu a fost cel care a ajutat-o să treacă peste toate cumpănele din viața sa.

„Să știi că câteodată simt că nu mai am puteri, dar de fiecare dată Dumnezeu e lângă mine și nu mă lasă, Dumnezeu nu vine când îl chemi, vine când ai nevoie, iar atunci prefer să aștept, nu am cerut nimic, decât să avem sănătate. Am stat cu cumnata mea zi și noapte în spital să fie bine, rugăciunea și faptul că suntem oameni cu suflet bun și curat ne-a ajutat foarte mult”, a mărturisit Raluca Podea pentru spynews.ro.

Blondina și-a îngropat tatăl în urmă cu un an, iar acest lucru nu a fost singurul care a lovit-o. După moartea celui care i-a dat viață nu a avut liniște deloc, asta din cauza faptului că averea lăsată în urmă de tatăl vedetei i-au făcut pe membri familiei să înceapă o adevărată luptă pentru moștenire.

În cadrul unui interviu, Raluca Podea și-a deschis sufletul și a făcut mărturisiri de-a dreptul dureroase.

Vedeta a dezvăluit că a avut probleme cu cumnata sa, căreia medicii nu îi mai dădeau nici măcar 1 la sută sanșe de supraviețuire.

„Acum este bine, a avut șanse de 1% să supraviețuiască, este bine, are o ușoară afrazie, dar se va recupera în timp”, a spus Raluca Podea.

Se pare că între blondină și unchiul ei a început o adevărată bătălie pentru moștenirea lăsată în urmă de tatăl vedeteti. Fratele regretatului ei tată nu se lasă cu una cu două, astfel că vedeta a fost nevoită să înainteze un proces. Procesul va avea loc în septembrie, iar Raluca Podea este convinsă că justiția îi va da dreptate și câștig de cauză.

„Nu s-a mai întâmplat nimic, aștept că avem procesul în septembrie și nu s-a întâmplat nimic momentan, sunt convinsă că justiția îmi va face dreptate și se va împărți totul așa cum trebuie. Eu am încercat la început să vorbesc cu ei, nu s-a putut, dar nici nu mai insist că nu e cazul, de asta avem legi să le aplicăm, nu stau să mă rog de nimeni pentru ce mi se cuvinte mie și fratelui meu”, a mai spus Raluca Podea pentru sursa citată mai sus.