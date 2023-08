Ramona de la Clejani se pregătește să fie mireasă! Artista a făcut anunțul surprinzător, la puțin timp după ce s-a plâns de greșelile iubitului ei: „Vrem să facem nuntă”

In articol:

Ramona de la Clejani radiază de fericire în prezența iubitului ei, Ady Paris! Deși, în urmă cu doar câteva zile, vedeta povestea că trece printr-o perioadă dificilă în relația cu partenerul ei de viață, se pare că iubirea a făcut-o să îi ierte greșelile bărbatului.

În prezent, cei doi sunt mai îndrăgostiți ca niciodată și se pregătesc chiar să devină soț și soție.

Citește și: Viorica de la Clejani a dezvăluit că suferă de o boală care afectează tot mai mulți oameni! Ce nu mai are voie să facă: „Cu cât mănânci mai mult, cu atât te duci mai repede”

Ramona de la Clejani și Ady Paris au sărbătorit un an de când sunt împreună, iar celebra cântăreață a făcut, cu această ocazie, un anunț surprinzător. Artista și iubitul ei au planuri de căsătorie, chiar în viitorul apropiat. Într-un interviu oferit recent, Ramona a dezvăluit că se pregătește să se căsătorească în toamna aceasta, după ce ea și partenerul ei și-au rezolvat toate problemele. Artista se gândește cu emoție la fericitul eveniment, care va avea loc, speră ea, în luna octombrie.

Citește și: Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani și-a iertat iubitul, după ce l-a prins că vorbea cu o altă femeie! Ramona a explicat clar de ce a renunțat la orgoliu: „Am încercat să fug de acasă”

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: A vrut să aibă un moment sexy în duș, dar a reușit opusul. Incredibil cum s-a filmat o celebră influenceriță| VIDEO&FOTO- stirileprotv.ro

„Știu că nu depinde totul chiar de mine, mi se schimbă alegerile de la un minut la altul, dar vine el și trage cu dinții, mă pune cu picioarele pe pământ. La sfârșitul sezonului, prin Octombrie, dacă ne ajută Dumnezeu, vrem să facem nuntă, cununie. Îmi doresc, pentru că nu am fost îmbrăcată în rochie de mireasă niciodată. În trecut au fost odată niște fete care îmi trimiteau mesaje, trăgeau de mine să mă despart de el, dar uite că am rezistat. Și el a tras de relație și acum suntem bine”, a declarat Ramona de la Clejani pentru Playtech.ro.

Ramona de la Clejani se mărită [Sursa foto: Facebook]

Ce spunea Ramona de la Clejani despre relația cu Ady Paris

În urmă cu doar două săptămâni, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani povestea că se confruntă cu probleme importante în relația de iubire pe care o are cu Ady Paris. Ramona de la Clejani mărturisea atunci că bărbatul este foarte influențat de apropiații săi, care îl îndemnau să se despartă de ea. Artista nu înțelegea de ce nimeni nu vrea ca ea și Ady să fie împreună, fiind extrem de dezamăgită și de reacția iubitului ei, care se gândea chiar să își asculte prietenii și să pună punct relației.

Citeste si: „Tata mă agresa fizic pentru că eram rebelă, și pe băieți i-a agresat, dar pe mine cel mai tare.” Dana Roba a vorbit despre abuzurile la care a fost supusă în copilărie- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Citește și: Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani a fost jefuită. Ramona Manole s-a ales cu pagube de mii de euro, după ce i-a fost spartă casa: ”Cineva care mă tot filează”

„Aseară i-am luat telefonul lui Ady și m-am uitat în telefonul lui, mai exact prin mesaje, și erau diverse mesaje pe care eu le-am citit și am văzut că a pus la cale cu alte persoane să ne despărțim. El la toate întrebările din acele sms-uri răspundea cu <da, mai este puțin și așa voi face>. Adică el s-a referit că mai este de puțin de cântat, până se termină nunțile, și o să pună stop relației. El este foarte influențat de apropiați, de familie…până chiar și de colegi. Îi spun că mai bine este să stea singur că este mult mai ok pentru el. Nu prea am vrut să vorbesc până acum despre asta, nu am vrut să fac circ, am lăsat ca timpul să rezolve totul. Pe 7 august facem un an de când suntem împreună și ei încă îl vor singur după atâta timp. Nu înțeleg de ce sunt așa și ce au cu relația noastră. Eu nu îi mai zic nimic. Să facă ce vrea! Este prea multă bătaie de cap. El o să decidă ce vrea să facă cu noi, dacă ne căsătorim sau nu”, a declarat Ramona Manole, pentru Click!