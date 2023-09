Randi și Marius Moga, pregătiți să lucreze iarăși împreună?! Artistul încă mai speră ca trupa Morandi să se reunească: „Ne-ar aduce iar în locul unde am fost acum câțiva ani”

In articol:

Marius Moga și Randi sunt doi dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastră. În urmă cu mulți ani, cei doi lansau trupa „Morandi” care s-a bucurat de un real succes în rândul ascultătorilor.

Artiștii au scos hit după hit, iar versurile pieselor lor au fost fredonate de o mulțime de fani. În ciuda faptului că proiectul a luat sfârșit, cei doi artiști au continuat să strălucească în lumina reflectoarelor, iar de atunci și până în prezent se pot lăuda cu un parcurs profesional demn de invidiat.

Recent, Randi a vorbit despre trupa pe care a creat-o alături de Marius Moga, dar și despre faptul că nu exclude posibilitatea ca proiectul să reapară.

Trupa Morandi era pe val în urmă cu mulți ani, fiind un proiect de suflet atât pentru Marius Moga, cât și pentru Randi. În ciuda faptului că a trecut mult timp de când cei doi au urcat împreună pe scenă, se pare că au discutat deja despre o reuniune a trupei, mai ales că au încă o mulțime de fani nostalgici.

Mai mult decât atât, Randi a mărturisit recent că este de părere că piesa potrivită i-ar aduce din nou pe culmile succesului. Mai mult, chiar dacă recunoaște că s-au schimbat destul de mult, este încrezător că poate ajunge la un numitor comun cu Marius Moga.

„Noi nu mai lucrăm cum lucram la începuturi. Eu am început să cânt în română, el și-a văzut de proiectele lui. De curând am vorbit și cred că o să reluăm iarăși munca pentru Morandi. Încă avem concerte cu Morandi în afară după atâta timp! Cred că piesa potrivită ne-ar aduce iar în locul unde am fost acum câțiva ani. Sper să reușim! Acum, să ne permită și timpul, și mândriile, dar și felul în care vedem muzica! Suntem puțin diferiți în momentul acesta, dar cred că suntem suficient de maturi încât să ajungem la un numitor comun.” , a mărturisit Randi pentru Ego.ro.

Trupa Morandi, proiectul de suflet al îndrăgitului artist

Randi are numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale trupe, mai ales că au avut parte de un real succes la acea vreme.

Mai mult decât atât, spune că îi este dor de popularitatea din acea perioadă, însă nu este vorba sub nicio formă de mândrie, ci mai degrabă de recunoștință pentru fanii lor de atunci, care nu erau deloc puțini.

Dat fiind faptul că trupa Morandi are încă foarte mulți ascultori, Randi este de părere că ar fi o reală pierdere dacă proiectul ar lua sfârșit, motiv pentru care încă mai speră la o împăcare cu Marius Moga.

„Eu cred că muzica a vorbit pentru noi. La început, lumea nu știa cum suntem. Bineînțeles că dacă lansezi o piesă sensibilă, lumea asociază muzica cu tine și o să te considere la fel. Acum nu zic că suntem insensibili, suntem sensibili! Dar a fost un tot. A fost momentul potrivit pentru muzica respectivă! Ne înțelegem, da. Mi-e dor de succesul și de popularitatea respectivă, dar nu pentru că strigă mândria în mine, ci pentru că am fost în foarte multe țări. Am avut și încă avem foarte mulți fani peste tot. E păcat să lași să moară un proiect de genul acesta!”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.

