Raphael Varane a anunțat că se retrage de la naționala Franței. Vezi ce l-a împins pe vicecăpitanul naționalei din Hexagon să ia această decizie: „De aceea mă retrag și fac un pas înapoi”

Raphael Varane, decizie de ultim moment. Fundașul central al lui Manchester United se retrage de la naționala Franței. Iată ce l-a făcut pe vicecăpitanul reprezentativei „Cocoșului Galic” să ia această decizie!

Raphael Varane a anunțat că se retrage de la naționala Franței

Raphael Varane (29 de ani), vicecăpitanul naționalei Franței, a decis să se retragă de la reprezentativa „Cocoșului Galic”. Fundașul central al lui Manchester United a anunțat vestea în mediul online, acolo unde le-a mulțumit fanilor pentru toată susținerea oferită de-a lungul timpului:

„Când eram copil, îmi amintesc cum urmăream naționalei Franței în 1998, echipă care ne-a făcut pe toți să experimentăm niște emoții de nedescris. Am visat să fiu și eu unul dintre eroii care să îmbrace tricoul naționalei și 20 de ani mai târziu am trăit cea mai frumoasă experiență din viața mea. Am adus acasă Cupa Mondială.

Nu o să uit niciodată. Încă simt emoțiile acelei zile, 15 iulie 2018. A fost una dintre cele mai memorabile momente ale vieții mele. Victoria asta nu era posibilă fără Didier Deschamps și fiecare membru al staff-ului, precum și coechipierii cu care am apărat tricoul în fiecare meci.

Dar cel mai important, această victorie nu era posibilă fără fiecare dintre voi care ne-ați susținut de-a lungul drumului nostru. Pasiunea voastră, celebrările și sărbătoarea din Franța după Cupa Mondială vor rămâne mereu atașate de mine. Chiar și după înfrângerea de anul trecut ne-ați primit ca pe niște eroi.

Mulțumesc tuturor, fiecăruia dintre voi, de o mie de ori. O să-mi lipsească aceste momente cu siguranță, dar a venit timpul pentru noua generație să iasă în față. Avem o mulțime de tineri jucători talentați care sunt gata să preia controlul și care merită o șansă și au nevoie de susținere, de aceea mă retrag și fac un pas înapoi.

Din adâncul inimii mele, vă mulțumesc!”, a scris Raphael Varane pe Instagram.

Ce l-a făcut pe vicecăpitanul naționalei din Hexagon să ia această decizie

Raphael Varane, vicecăpitanul naționalei Franței a decis să pună stop aventurii cu reprezentativa „Cocoșului Galic”, pentru a putea petrece mai mult timp cu familia, acesta fiind principalul motiv al deciziei sale. Astfel, Le Parisien notează că fotbalistul s-ar fi gândit săptămâni la rând în urma finalei Cupei Mondiale din Qatar, cu Argentina, competiție unde a fost vicecăpitan al naționalei din Hexagon.

Mai mult, digisport.ro scrie că fundașul a fost influențat să se retragă de la națională și din cauza problemelor fizice care i-au afectat cariera din ce în ce mai mult în ultimii ani.

Varane a debutat la naționala Franței în 2013 și a strâns 93 de selecții pentru aceasta. Astfel, sportivul este al treilea jucător care a făcut parte din lotul triumfător din 2018 și se retrage după Hugo Lloris, Steven Mandanda și Karim Benzema. Pe lângă Cupa Mondială din 2018, Raphael Varane a mai cucerit alături de reprezentativa „Cocoșului Galic” și Liga Națiunilor în 2021. Totodată, acesta a ajuns în finala EURO 2016 și în finala Cupei Mondiale 2022. În urma retragerii sale, presa din Hexagon scrie că noul căpitan al naționalei Franței va fi Kylian Mbappe.

