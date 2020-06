Răsturnare de situație! Brigitte Pastramă, primele declaraţii:

In articol:

Brigitte Pastramă a declarat pentru Romaniatv.net că fiul ei a primit în casă nişte indivizi, alături de care a consumat substanţe stupefiante. În momentul în care s-a trezit, Brigitte a găsit casa vandalizată şi maşina furată.

"Mi-au furat masina si mi-au vandalizat casa niste indivizi. Cat am dormit, i-a primit fiul meu in casa. S-au drogat cu toţii si au vandalizat casa", a declarat Brigitte Pastramă pentru RTV. Potrivit sursei citate, vedeta ar fi fost bătută chiar de fiul ei, în vârstă de 19 ani şi nu ar fi prima dată. Însă, vedeta a refuzat să depună plângere împotriva copilului ei. Fiul acesteia, Robert, a făcut declarații incendiare, așa cum WOWbiz.ro a relatat.

În scandalul dintre Brigitte și fiul acesteia s-a băgat și Raluca Podea, fosta logodnică a lui Florin Pastramă și care a rămas cu o poliță de plătit către Brigitte Pastramă. Într-o declarație pentru WOWbiz.ro, Raluca Podea și-a vărsat tot veninul asupra fostei soții a lui Ilie Năstase.

Ce a spus Poliția despre ce se întâmplă în acest caz în care Brigite își acuză fiul de...”lucruri ciudate”

Toată povestea a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp, mai ales că, în aceste momente, ambii se află la sediul Poliției Voluntari, pentru a da declarații!

”La data de 22 iunie a.c, în jurul orelor 09:33, Inspectoratul de Poliție a Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 19 ani, i-a furat mașina, acesta aflându-se sub influența substantelor interzise.

La fața locului s-au deplasat polițiștii orașului Voluntari pentru efectuarea de activități specifice. Din primele verificări a rezultat faptul că fiul apelant ei a plecat în cursul nopții cu mașina mamei sale, dar a revenit la domiciliu. Persoana vătămată și fiul acesteia au fost conduse la sediul Poliției orașului Voluntari pentru cercetări.

In prezent polițiștii orașului Voluntari efectuează verificări pentru stabilirea împrejurărilor și circumstanțelor în care s-ar fi produs fapta sesizată”, a specificat într-un comunicat oficial Anne Ciolca, purtătorul de cuvânt al instituției.

Brigitte Pastramă, bătută crunt în trecut

Brigitte Sfăt a vorbit despre bătăile primite în trecut și a dezvăluit care este adevărata relație cu Florin Pastramă, la un an de la nuntă! În urmă cu puțin timp, Brigitte și Pastramă au făcut un an de când s-au căsătorit. Cei doi au ajuns să fie un adevărat cuplu încă din timpul fiulmărilor de la Ferma Vedetelor, iar apoi, nunta lor a ținut prima pagină a tuturor publicațiilor.

În mod surprinzător însă, când se credea că totul este perfect, surse apropiate au dezvăluit în media că Brigitte și Pastramă au ajuns la capătul drumului și nu mai este cale de întoarcere. ”Nu se mai înțeleg, doar afacerile îi mai țin împreună”, a relatat libertatea.ro.

Citeste si: Brigitte Sfăt a fost bătută crunt de fostul soț: „Am fugit aşa cum eram: mutilată, cu fisură pe craniu, hematom pe splină”

Citeste si: Raluca Podea o rupe pe genunchi pe Brigitte Sfăt în scandalul cu Florin Pastramă! ”Poate o merita” DECLARAȚII EXCLUSIVE

Citeste si: Brigitte Pastramă, bătută crunt de Florin Pastramă! Vedeta cere ordin de protecție împotriva soțului

Să fie oare real? Brigitte Sfăt și Florin Pastramă își spun adio? Ei bine, totul a fost lămurit, chiar de brunetă, la WOWbiz.ro, în emisiunea ”Interviu WOW cu Diana Bianca”, în care ea a relatat cum stau cu adevărat. ”Înainte de a veni aceasta pandemie, noi am călătorit foarte mult și a fost o viață așa...”la vie en rose”, o lună de miere prelungită. Însă, din luna februarie, am zis, gata, hai să muncim, ne-am odihnit destul”, a declarat nostalgică vedeta.

Brigitte a făcut lumină la WOWbiz.ro

Brigitte a spus totul despre căsnicia ei, dar și a relatat și cum a reușit să treacă peste problemele cu banii, ajutată de soțul ei.

”A fost un an frumos și ultimele trei luni și mai frumoase pentru că mi-am dat seama că sunt o femeie norocoasă pentru că sunt iubită. Și de ce spun lucrul acesta...

La un moment dat, am întâmpinat foarte multe greutăți financiare și a trebuit să mă gestionez, m-am gândit cum să fac rost de bani să îmi achit toate datoriile în această criză financiară.

Și...dacă ar fi fost așa cum spun gurile rele, Florin ar fi fost cel care ar fi dat bir cu fugiții, dar el nu, mai mult s-a concentrat și aici a intervenit, a început să se agite să facă el rost de bani, ce să vândă el...chiar a vândut o proprietate și a fost OK pentru că a-mi achitat niște datorii pe care le aveam eu”, a declarat Brigitte la WOWbiz.ro.

Citeste si: CUTREMURĂTOR! Brigitte Sfăt, declarații uluitoare despre Ilie Năstase. ”Mi-a fost frică să nu moară înaintea mea! Nu aș fi suportat!”

Citeste si: Brigitte Pastramă bătută! Vedeta a văzut moartea cu ochii!

Brigitte Sfăt a spus totul despre divorțul de Florin Pastramă, pe care îl consideră o utopie, mai ales că se înțelege minunat cu Florin.

”Am muncit foarte mult...uite, de două trei săptămâni, și chiar dinainte de a se deschide totul, noi am renovat! Am muncit doar noi doi și am făcut totul împreună! Florin nu s-a dat în lături de la nimic. El mi-a zis...sunt alături de tine, orice decizie ai lua, oricât de grea ar fi, eu trag alături de tine. Ne luptăm pentru fiecare ban al nostru și mă bucur că îl am așa pozitiv alături de mine”, a conchis Brigitte, care a mai spus și faptul că se simte ”unică” pentru soțul ei.