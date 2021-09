Răsturnare de situație în cazul spargerii de la vila lui Marian Vanghelie! Prădat de ceasuri și bijuterii în valoare de 300.000 de euro, fostul edil nu va vedea nici un ban înapoi! Cum s-a ajuns aici? EXCLUSIV

In articol:

Fostul primar Marian Vanghelie nu va primi nici un fel de despăgubire de la hoții care i-au spart casa anul trecut și care au plecat cu bijuterii, ceasuri și tablouri în valoare de 300.000

de euro. Deși 2 din 3 spărgători și-au recunoscut fapta, judecătorii au decis să nu-i oblige pe aceștia să-i plătească prejudiciul lui Vanghelie . Decizia este definitivă.

Printre obiectele de valoare care au fost furate de hoții de la vila lui Marian Vanghelie se numără: un tablou initiulat ”Cap de copil” în valoare de 100.000 de euro (pe care Vanghelie în ținea în living, pe perete), un ceas Parmigiani de 10.000 de euro, un ceas Glashutte de 30.000 de euro, butoni bărbătești marca Vacheron Constantin de 5.000 de euro, bijuterii din aur și diamante marca Crivelli (sustrase din geanta Oanei Mizil): patru inele, două lănțișoare, o pereche de cercei cu diamante, două brățări și un pandantiv mare, marca Freywille. Prejudiciul total, calculat de Vanghelie, se ridica la 300.000

de euro. Din toate aceste bunuri, doar tabloul de 100.000 de euro a fost recuperat.

Doi dintre ce hoți au recunoscut fapta și chiar au descris modul de operare. Totuși, Vanghelie nu va vedea nici un ban înapoi pentru un motiv extrem de simplu: el nu a prezentat instanței documente care să ateste valoarea bunurilor.

”Instanța constată faptul că, deși în faza de urmărire penală persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 300.000 euro, acesta nu a depus la dosarul cauzei acte care să justifice întinderea prejudiciului cauzat prin săvârșirea de către inculpați a infracțiunii. În lipsa unor astfel de documente instanța se află în imposibilitatea obiectivă de a aprecia cu privire la întinderea acestui prejudiciu astfel că, în baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1357 și urm C. civ. va respinge acțiunea civilă formulată de partea civilă ca neîntemeiată”, au arătat judecătorii în motivare. La începutul acestui an, Marian Vanghelie a făcut apel la această decizie, însă magistrații l-au respins pe motiv că a fost depus prea târziu. Astfel decizia a devenit definitivă. Hoții au primit pedepse cuprinse între 3 ani și jumătate și 5 ani de închisoare.

În timpul procesului, au ieșit la iveală și alte informații extrem de interesante. Se pare că, deși avea bunuri de sute de mii de euro, Marian Vanghelie nu dispunea de sistem de alarmă sau de monitorizare video a imobilului său, așa că hoților le-a fost ușor să intre în casă.

Spargerea a avut loc la 3 dimineața, oră la care Oana Mizil era singură cu fetița și câteva angajate. Mai mult, ea s-a trezit în timpul spargerii, însă spre norocul ei nu a coborât, crezând că a ajuns acasă soțul ei.

”Fiind audiat în calitate de persoană vătămată, Vanghelie Marian Daniel a declarat că, la data de 21.01.2020, în jurul orei 07:30 a ajuns acasă și a observat la etajul imobilului, într-un dressing, mai multe cutii de ceasuri de mână pe podea, dar a crezut că s-a jucat cu ele copilul. Ulterior s-a trezit și soția acestuia, numita Niculescu Mizil Oana, ocazie cu care a observat pe terasa imobilului, spre lac, mai multe cutii în care se aflau butoni bărbătești. Din discuțiile purtate de către aceștia, a reieșit că, în noaptea de 20/21.01.2020, numita Niculescu Mizil Oana a auzit gălăgie în locuință, dar a crezut că este soțul ei sau angajatele responsabile cu curățenia”, se mai arată în dosar.

Hoții au fost prinși datorit unor înregistrări de la camerele de supraveghere ale vecinilor. Aceștia au făcut greșeala să vină la jaf cu un taxi condus de unul dintre complici, cu numărele și indicativul la vedere.