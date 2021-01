Răsturnare de situație la Survivor România! Cine este a doua persoană nominalizată din echipa Faimoșilor, în această săptămână

In articol:

În ediția din seara aceasta, Faimoșii au pierdut în lupta pentru imunitate. Cu un scor de 10-3, Războinicii au câștigat bătălia. Astfel, membrii din echipa roșie sunt nevoiți să nominalizeze o persoană. Cine va fi cea de-a doua persoană nominalizată din echipa Faimoșilor?!

Răsturnare de situație la Survivor România

Faimoșii au votat un concurent spre eliminare.

Prezentatorul emisiunii a făcut anunțul! Astfel, membrii din echipa roșie au votat cu 5 voturi pentru Costi Ioniță, 3 voturi pentru Georgiana, 2 voturi pentru Alexandra și 2 voturi pentru Jador.

Ceea ce înseamnă că faimosul Costi este cel nominalizat din echipa Faimoșilor spre eliminare. Totuși, care este cea de-a doua persoană propusă!?

"5 voturi Costi, 3 voturi Georgiana, 2 voturi Alexandra și 2 voturi Jador. Costi este nominalizarea din echipa Faimoșilor, din aceasta seara", a declarat Daniel Pavel.

Totodată, Costi Ioniță a declarat faptul că este de acord cu alegerea făcută de colegii săi și susține faptul că, într-adevăr, de-a lungul timpului nu a reușit să aducă puncte echipei. În plus, concurentul a mai adăugat faptul că este extrem de fericit și se simte bine.

"Eu sunt bine. Sunt foarte bine, fericit. Am spus, nu sunt atasat. Daca asa au decis colegii mei, sunt bine. M-au nominalizat pe criterii sportive, e normal, nu prea am adus puncte. Au decis cum au simțit. Și eu tot pe criterii sportive am votat.", a spus Costi Ioniță, imediat după ce s-a aflat că este nominalizat.

Daniel Pavel: Roxana Nemeș și Costi sunt cei doi Faimoși nominalizați pentru eliminare.