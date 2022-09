In articol:

Răzvan Botezatu biografie: Unde s-a născut, carieră, vârstă. Vezi care este ocupația de bază a vedetei care apare pe micile ecrane.

Răzvan Botezatu biografie: Unde s-a născut, carieră, vârstă

Răzvan Gabriel Botezatu s-a născut pe 18 aprilie 1990, la Constanța și este de profesie prezentator tv.

Răzvan Botezatu a studiat la Facultatea de Litere din cadrul Universitătii „Ovidius” din Constanţa, Specializarea Jurnalism, în timpul căreia s-a angajat la un post de televiziune local din Constanţa.

Răzvan Botezatu a prezentat o mulțime de emisiuni TV și s-a implicat într-o mulțime de campanii umanitare.

Răzvan Botezatu [Sursa foto: Instagram]

Răzvan Botezatu, ghinionist în relații

De-a lungul timpului, așa cum a recunoscut în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu a avut mai multe relații cu alți bărbați. Cu toate acestea, până acum, toate relațiile lui Răzvan Botezatu s-au sfârșit destul de prost, unele dintre acestea făcându-l pe fostul prezentator TV să sufere enorm, el fiind, adeseori, bătut și abuzat de partenerii săi de viață.

Acum însă, recunoaște Răzvan Botezatu, s-a lecuit și știe ce vrea de la un iubit.

”În primul rând, să aibă bani, nu vreau să mă mai mănânce de avere. Că și așa nu am, abia am făcut puțin cheag și eu... Apoi, să fie organizat. Și, dacă e cuminte și organizat, îl las să îmi fie secretar. Să fac și eu cum am văzut în filme... Secretar la muncă... acasă, nebunie. Adică, clar, oricum am nevoie de ajutor, dacă e dispus să mă ajute și la muncă, are și bani să nu îl întrețin eu, e bun...”, a spus Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu [Sursa foto: Instagram]

Răzvan Botezatu și-a reamenajat casa

În urmă cu un an, Răzvan Botezatu și-a terminat de amenajat casa în care va locui și în care, de altfel, își va desfășura afacerea. ”Am investit, dar am găsit o trupă de muncitori care și-au meritat toți banii. Au terminat repede tot ce le-am cerut, au făcut exact cum am vrut eu și calitatea este bună. Dar, pe cuvând, nu mă așteptam să mă pot muta deja acolo, credeam că o să termine abia după Paște. Dar și-au văzut de muncă, nu făceau pauze lungi și dese și s-a rezolvat. Acum, în sfârșit, pot să spun că stau la casa mea”, a spus Răzvan Botezatu.