Răzvan Botezatu s-a îmbolnăvit, după ce s-a întors din Dominicană! Dezvăluiri despre perioada pe care o traversează: „Încă nu se știe ce am. Cred că e ceva acolo”

Răzvan Botezatu a fost concurent în competiția din Dominicană, iar tânărul a ținut telespectatorii cu sufletul la gură cu fiecare apariție TV, dar și cu fiecare probă pe care a traversat-o cu brio. Ei bine, însă, acum, după ce s-a întors din junglă, fostul prezentator TV a venit cu o serie de declarații pentru fani, despre viața sa, dar și despre problemele de sănătate cu care se confruntă

în prezent.

De când s-a întors acasă, în România, Răzvan Botezatu spune că s-a îngrășat mult, deși în competiție reușise să slăbească 10 kilograme. Acum, însă, tânărul încearcă să dea jos kilogramele acumulate. Ei bine, asta nu e tot! Fostul prezentator TV se confruntă acum și cu probleme de sănătate, dar spre mirarea tuturor, Răzvan s-a îmbolnăvit în țară, nu în competiția din jungla Dominicană.

Cât despre starea de sănătate, Răzvan Botezatu a explicat că încă nu știe cu ce probleme se confruntă, însă există posibilitatea să se fi infectat cu o bacterie.

„De când am venit cred că am mâncat și mănânc în continuare de nu mai pot. M-am și îngrășat. De câteva zile am mai renunțat să mai mănânc așa mult. Efectiv nu reușesc să slăbesc. Am mâncat de la jumări, șorici, dacă nu am cumpărat de peste tot și de nu am căutat brânză, sarmale, fripturi, cartofi. Dar nu că am mâncat de am rupt, dar am prins și o bacterie. Am avut probleme.(...) Î ncă nu se știe ce am, dar ideea este că m-a înnebunit. Am combinat tot felul de mâncăruri. Cred că e ceva acolo. Din cauza faptului că organismul meu s-a obișnuit cu două linguri de fasole și două linguri de orez, îți dai seama că a avut un șoc când a primit toate mâncărurile astea bune și toate vitaminele. Cred că ceva s-a întâmplat ceva, dar e o problemă de sănătate cu care mă confrunt în prezent.(...) Toată lumea mi-a zis că nu m-am îmbolnăvit acolo, cât am stat cu puțină mâncare, cu mizerie, și mă îmbolnăvesc acum, acasă. Acolo chiar a fost foarte greu cu mâncarea, dar ne-am detoxifiat. Nu aveam voie nici să fumăm, adică nu aveam nimic. A fost o cură de detoxifiere foarte bună. Acolo am reușit să slăbesc 10 kilograme, dar am pus 20 de când m-am întors acasă. Între timp am slăbit 3 kilograme, dar mai am de dat jos o grămadă.”, a declarat Răzvan Botezatu, pentru Ego.ro.

Răzvan Botezatu nu a renunțat la viciul pe care îl are de ani buni

Deși a stat ceva timp în junglă, acolo unde concurenților nu le-a fost permis să fumeze, Răzvan Botezatu a reluat viciul pe care îl are de câțiva ani, imediat ce a ieșit din competiție.

Acum, însă, fostului prezentator TV îi pare rău că a revenit la acest viciu, mai ales că în junglă a rezistat aproape o lună fără tutun.

„Ideea este că, în momentul în care am ieșit din junglă, nouă ni s-a înapoiat telefonul mobil. Fiind singur la hotel, cu pachetele de țigări dinainte să intru în competiție, în bagaj, și efectiv singur acolo, fără să vreau, am început să fumez. Dacă nu aș fi avut telefonul, sau nu aveam țigările alea în față ca să nu simt adrenalina aia de moment, singurătatea, emoțiile, și tot ce mai trăiam acolo, poate nu m-aș fi reapucat. Dar așa am luat telefonul, am sunat-o pe mama și cât vorbeam la telefon mai fumam. Chiar îmi pare rău că m-am apucat de fumat, mai ales că am rezistat acolo aproape o lună fără. Dar vezi, viciile astea…”, a mai povestit Răzvan Botezatu.

