Patania concurentului de la Asia Express a fost povestita de sotia lui, Irina, care a dat dovada de exces de zel in lupta sa impotriva noului coronavirus.

Razvan Fodor s-a ales cu pielea arsa din cauza cantitatii enorme de clor folosite de Irina pentru a dezinfecta. Partenera de viata a vedetei de televiziune a povestit ce s-a intamplat.

Razvan Fodor si-a ars mainile cu clor! Irina Fodor: "Bomba biologica pe doua picioare"

"E simplu: in cele patru puncte cardinale, cate o sticla de clor. Eu nu fac curatenie, eu pun capcane de curatenie!

, a povestit Irina Fodor pe blog.

Razvan Fodor sufera de astm

Puțină lumea știa înainte de aventura în Asia că Răzvan Fodor suferă de astm, o boală care poate avea consecințe grave, dacă nu e ținută sub control. ”Știți ce înseamnă să simți că ți se blochează aerul în plămâni, că nu poți să-l dai afară?”, a povestit Răzvan Fodor despre boala sa.

”Mi s-a garantat că afecțiunea mea va fi ținută sub control. Aveam un medic care ar fi ajuns la noi în maximum o jumătate de oră, indiferent unde eram. Mi s-a dat o injecție cu adrenalină pe care o aveam tot timpul la mine. Mai aveam în bagaj, două pufuri, alte medicamente și un spray pe care-l ținea Sorin la el. Dacă intram într-o piață cu flori trebuia să am grijă să-mi dau cu spray, dacă intram în praf, îmi doream să mi se spună dinainte dacă era o probă care implica praf, pentru a-mi lua medicamentele din timp. Am ținut-o sub control (n. red. boala), dar m-a ajutat faptul că știam că am la mine injecția aceea cu adrenalină, pe care o am și acum cu mine”, a povestit recent Răzvan Fodor într-o emisiune tv.