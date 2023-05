Reacția Monicăi Gabor când a aflat că Irinel Columbeanu vrea să-și viziteze fiica în America. Ce planuri de viitor are fostul afacerist pentru Irina? Vrea să-l implice și pe Mr. Pink: „S-ar putea să fie un adevărat succes”

In articol:

Irinel Columbeanu nu și-a mai văzut fiica de mai bine de cinci ani, dar acum nu mai are de gând să lase timpul să treacă.

Fostul afacerist și-a amânat mult timp plecările în America, dar spune că în vara acestui an va ajunge la fiica sa.

Irinel Columbeanu pleacă în America și are planuri mari pentru fiica sa

A comunicat cu Irinuca, așa cum o alintă el, au stabilit de comun acord perioada în care el să o viziteze și astfel s-a ajuns la concluzia că în jur de două săptămâni din luna iunie le vor petrece împreună.

Ba mai mult decât atât, pentru că au rămas în relații bune după divorț, chiar dacă inițial a fost unul răsunător, Irinel Columbeanu spune că pentru vizita sa în America i-a cerut părerea și Monicăi.

Fosta soție, spune el, nu s-a împotrivit, ci a ținut doar să spună că totul trebuie să depindă de programul școlar al fetei și de timpul liber pe care aceasta îl are.

“Eu am vrut să merg în America în iarna asta, dar s-au întâmplat niște lucruri. Au fost niște greve, la aeroporturi și văzând situația nu am mai avut curaj să plec. Eu ziceam că sunt niște probleme cu birocrația legate de venirea ei aici. Dar eu voi merge în luna iunie la ea.

Am corespondat recent cu ea și mi-a spus că o perioadă recomandată ar fi în weekend-ul din preajma lui 13 iunie. Atunci ea va intra în vacanță. Apoi mă voi întoarce acasă pe data de 30 iunie.Voi sta ceva timp acolo, să petrec timp cu Irinuca. Am informat-o și pe Monica despre această intenție de-a mea. Mi-a spus că nu este nicio problemă, doar să mă înțeleg cu Irina asupra perioadei. Dar acest lucru tocmai l-am făcut” , a spus Irinel Columbeanu, conform Fanatik.

Și dacă tot își vizitează fiica, Columbeanu are de gând să readucă în discuțiile lor și un plan de viitor. Anume, el crede că fiica sa i-a moștenit talentul la scris, iar asta s-ar putea concretiza într-o carte scoasă chiar de Irina.

Însă, nu este vorba despre orice carte, ci el are vrea ca fata să scrie o lucrare în chineză. Pentru asta, spune el, i-a găsit deja un traducător, plus că are de gând să îl îndemne și pe tatăl ei vitreg să o ajute, să o sponsorizeze și poate, cine știe, mai spune Iri, vor da lovitura.

“Eu i-am propus Irinei, așa, ca o chestie puțin mai exotică, să scrie ea un volum. Eu consider că are talent artistic. I-am propus să îl scrie în limba chineză.

I-am făcut rost și de un traducător, în acest sens. Acum, dacă mă voi duce în iunie, poate voi avea ocazia să reiau subiectul cu ea. Sau poate chiar să vorbesc cu Mr. Pink, să se implice în acest proiect.

Mi s-ar părea frumos. I-am sugerat Irinei să povestească ea tot ce i s-a întâmplat, din punctul ei de vedere. Iar ce i s-a întâmplat are o legătură destul de strânsă cu China, care reprezintă o piață imensă pentru a vinde cărți. Iar lucrul acesta s-ar putea să fie un adevărat succes, atât pentru ea, cât și pentru cei care ar investi alături de ea. Așa cum este tatăl ei vitreg, Mr. Pink. Dar eu i-am găsit și traducător, prin bunăvoința unui cunoscut de-al meu, care este implicat în promovarea firmelor din Republica Populară Chineză. S-ar putea ca ideea să prindă până la urmă. Nu acesta este motivul pentru care voi merge în America. Eu merg ca să o văd pe Irina”, a mai spus Irinel Columbeanu.

De asemenea, pe lângă lectură, Irinel Columbeanu se arată mândru și de talentul artistic al fetei sale, tot moștenire de familie.

Talent care a și ajutat-o să își facă banii ei și, crede el, dacă tânăra generație ar fi înclinată mai mult spre artă, Irina chiar ar putea deveni faimoasă și bogată.

Până atunci, însă, își expune tablourile pe rețelele de socializare, acolo unde el mereu le admiră și o încurajează să nu renunțe la acest talent, căci niciodată nu se știe ce îi va oferi viitorul.

” Sunt mândru de Irina. Poate face și bani din asta (nr. din pictură). Eu am dus un tablou de-al Irinei la un moment dat unei doamne care l-a cumpărat. Doamna era prietenă cu Monica, prințesa Irene. Eu am fost contactat de asistenta acestei doamne și i-am dus personal tabloul, cu mașina. I l-am dat, mi-a dat banii pe el, și asta a fost. Dacă noua generație ar fi interesată de artă, Irina ar putea avea succes. Poate chiar în America. Ea are o pagina de Instagram unde își postează tablourile pe care le face. Nu și-a întrerupt activitatea de a crea, de a picta. M-am uitat la picturile ei și mie mi-au plăcut. Mă gândesc că poate o să le placă și altora, poate și americanilor”, a adăugat Irinel Columbeanu.

Însă, deși are planuri mari pentru fiica și dorul față de ea este de proporții, Irinel Columbeanu a ținut să precizeze că nu-și dorește ca minora să revină în România.

Fostul milionar crede că viața fetei sale este și va fi mult mai bună dacă va rămâne în America, din toate punctele de vedere, chiar dacă asta presupune vizite foarte rare între ei.

”În momentul de față cel mai mult îmi doresc să ajung la Irina, în Malibu, acolo unde stă ea. Pentru mine nu are relevanță că e Malibu, dar are o enormă relevanță că e Irina acolo. Nu aș sfătui-o pe Irina să se mute în România. Ea stă foarte bine acolo unde stă. În primul rând din cauza climei, care este foarte diferită aici față de cea din California. Este frumos acolo”, a mai spus Irinel Columbeanu