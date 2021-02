In articol:

Roberta Anghel, dans incendiar la Românii au Talent, sezonul 11. Smiley a înghițit în sec, atunci când concurenta și-a făcut apariția pe scenă.

Roberta Anghel a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr provocator de dans, care a încins imaginația publicului masculin.

”Mă numesc Anghel Roberta, am 25 de ani, m-am născut în Focșani, dar momentan locuiesc în București și sunt dansatoare și antrenoare de fitness. Inițial, am făcut zece ani de atletism de performanță și arbitraj de fotbal. Am arbitrat timp de doi ani la liga a 5 a la băieți. Mama și bunica mea m-au susținut în tot ce am făcut și cu sport și cu dans și cu arbitraj. Mă consider o femeie sexy”, a spus Roberta în scurta sa prezentare.

Roberta Anghel, dans incendiar la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Concurenta și-a făcut apariția pe scenă, iar bărbații din juriu, au înghițit

în sec când au văzut-o cât de frumoasă este.

Andra: ”Doamne ocrotește-i pe colegii noștri, ai grijă de ei”, a replicat Andra atunci când și-a văzut colegii salivând.

Roberta Anghel a trecut în etapa următoare la Românii au Talent

Roberta a primit nenumărate aprecieri din partea celor patru jurați: Smiley, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu, care au trimis-o în etapa următoare.

”Roberta ești superbă ești frumoasă cu d***i, fete însă sunt mai reci, ele cred că ai și puncte critice. Ne vedem după finală, Roberta. În etapa următoare nu există pentru tine, în semifinale mi se pare banal, finala e de mult depășită, ne vedem după finale. Succes!”, a spus Florin Călinescu.

”Am avut parte de un show mai privat că am văzut și ce văd telespectatorii de acasă”, a replicat Andi Moisescu, care a urmărit momentul de acasă din izolare.

”Eu nu am nimic de comentat, ești foarte frumoasă, te miști foarte bine, te întreții foarte bine. Nu am foarte multe de comentat despre numărul tău, am doar câteva cuvinte pe care vreau să i le adresez lui Andi: Andi să îți dea Dumnezeu, sănătate că ce mi-a fost dat să văd aici după locul tău, nu știu dacă o să mai văd sezonul următor”, a mărturisit Smiley.

Roberta Anghel le-a luat mințile bărbaților

Frumoasa șatenă a fost arbitru de fotbal, dar a renunțat și s-a îndreptat către fitness. Roberta nu concepe să rateze o zi de mers la sală și vrea să îi ajute și pe alții să fie într-o formă bună, fiind și antrenoare.

Pe lângă fitness, Roberta Anghel este pasionată și de dans, fiind dansatoare într-un club din București. Mai mult, în tinerețe, Roberta a fost atletă, proba favorită fiind săritura în înălțime.