Românii din Italia, în pericol! Se schimbă legea din cauza COVID-19. Italienii se tem că România ar putea ajunge „Brazilia Europei”, după ce cazurile de coronavirus din țară au început să crească îngrijorător. Potrivit unui articol al publicației italiene Il Messaggero, citată de Rador, creșterea cazurilor îngrijorează atât zona Balcanilor, cât și întreaga Uniune Europeană.

Relaxarea măsurilor a creat și mai multă panică în rândul românilor deoarece cazurile de COVID-19 au crescut îngrijorător. Întreaga situație a atras atenția italienilor și familiilor care au angajat românce. Mulți români s-au întors la muncă în străinătate după renunțarea la carantină, iar familiile italiene se tem pentru siguranța lor și cer o reglamentare a situaţiei.

Foarte mulți români lucrează cu persoane în vârstă sau cu handicap, aceste categorii fiind cele mai vulnerabile. Încă de la începutul lunii iulie, Luca Zaia, guvernatorul regiunii Veneto, a emis o ordonanţă care impunea izolarea și testarea lucrătorilor casnici non-europeni, orodonanță care nu includea și românii. Acum, se solicită ca aceleași practici să fie aplicate tuturor străinilor care pășesc în Italiaa, în special persoanelor care vin să muncească, potrivit Il Messagero.

Ce localități sunt luate în vizor pentru carantină. Anunțul făcut de Ludovic Orban: „Sunt evaluate mai multe orașe”

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, după videoconferința cu prefecții pe tema gestionării crizei sanitare, că autorităţile au în evaluare mai multe localităţi în care se înregistrează un număr mare de cazuri Covid-19. El a precizat însă că nu este necesară carantinarea unui întreg județ.

Ludovic Orban a anunțat că mai multe orașe din județele Argeş şi Braşov sunt evaluate de autorități pentru a vedea dacă se dispune carantinarea acestora. (Citeste si: Japonia aprobă un nou tratament pentru coronavirus)

„Nu suntem în situaţia de a carantina un judeţ, niciun judeţ. La ora actuală există un număr de localităţi care sunt sub urmărire, sub supraveghere. Încă nu este demarată procedura pentru carantinarea niciunei comunităţi, dar sunt un număr... În Argeş, de exemplu, sunt 3 localităţi care sunt sub evaluare şi, în cazul care continuă răspândirea virusului, se poate dispune suspendarea. În Braşov sunt 3 sau 4 localităţi. S-a făcut o evaluare pe localităţi. Deocamdată nu s-a luat nicio astfel de măsură, dar dacă va fi necesar, nu vom ezita să luăm astfel de decizii. Deciziile se iau, evident, la propunerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, cu avizul INSP, DSP, prin ordinul comandantului”, a spus Ludovic Orban după o videoconferinţă cu prefecţii pe tema gestionării crizei sanitare, notează Agerpres.

