Roxana Nemeș de la Survivor, probleme grave de sănătate: "Din păcate, am făcut analize și nu sunt bine"

In articol:

Roxana Nemeș de la Survivor România 2021 riscă să nu mai poată continua competiția. Faimoasa a descoperit, în urma unor analize mai amănunțite, că are probleme cu bila. Concurenta trece prin momente grele și are nevoie de tratament.

"Vreau să-i spun Roxanei «bine ai revenit». Cum te simți?", o întreabă prezentatorul emisiunii fenomen de la Kanal D.

Faimosii de la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Roxana Nemeș tună și fulgeră la Survivor România. Cântăreața este furioasă pe Andreea Antonescu: „Face pe proasta!”

Faimoasa spune că nu trece prin cel mai bun moment al ei, mărturisind că-și pune sănătatea pe primul loc.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

" Aș vrea să spun că mă simt foarte bine. Din păcate, din ce am înțeles, am făcut niște analize și nu sunt în cel mai bun moment al meu. Am niște probleme cu bila, nu mă știam cu astfel de probleme până acum. O să trebuiască să fac un tratament, să nu ajung la operație sau la mai rau și am nevoie de odihnă din ce am înțeles. Sunt înapoi în echipă, momentan, însă cea mai importantă este sănătatea.", a spus Roxana Nemeș.

Citeste si: Roxana Nemeș, tradată de Elena Marin la Survivor România. Cântăreața îi avertiează pe Faimoși: „Aveți grijă cine bagă vorbe!” Elena Marin: „E un joc și ar trebui să...”

Roxana Nemeș se va întoarce la spital, acolo unde va primi îngrijirile medicilor. "După consiliul de eliminare, te vei întoarce la spital și vei continua tratamentul", a spus Daniel Pavel.

Roxana Nemeș, furioasă pe Andreea Antonescu la Survivor România

După ce a fost votată pentru eliminare de Andreea Antonescu, care la intrarea în competiția Survivor România a sfătuit Faimoasele să formeze o alianță, Roxana Nemeș s-a dezlănțuit.

„ Din nou mi-am mai luat o lecție, că aici ne luăm lecții în fiecare zi. Atunci când nu știe ce să se facă cu votul, aruncă spre Nemeș, că ea știe să le primească. Uite așa le încasez eu frumos și de la persoane de la care nu m-aș aștepta. Poate acum, cu a doua lecție primită și la câteva zile distanță, o să văd și eu și sigur o să votez altfel e acum înainte.

Nu am discutat cu Andreea, că nu știu dacă se simte sau face pe proasta și Elena la fel. Nu-mi plac prefăcătoriile. Nu că ne-am fi unit fetele că a venit Andreea, dar am zis să ne dăm o șansă. Nimic, din contră. La momentul când vorbeau băieții cu Andreea, Elena vine la Nemeș dacă poate să stea lângă mine. Spune că nu mai înțelege, că toată lumea s-a pus pe ea și de ce Zanni are treabă cu ea. Eu i-am spus că „nu știu ce vrei să auzi de la mine, săraca? Nu o să-ți zic!”, a declarat Roxana Nemeș.