A fost scandal între Roxana Nemeș și mai multe concurente de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” încă de la intrarea acesteia ăn competiție. Însă cel mai rău a atacat-o, așa cum era de așteptat, Andreea Tonciu. Aceasta a spus initial că ea nu știe cine este Roxana Nemeș. Apoi, surprinsă la volanul unei mașini de lux, Andreea Tonciu a spus că este cadou de la soțul ei și a avut o replică răutăcioasă ce a fost interpretată că ar fi fost la adresa Roxanei Nemeș. ”Mașina a creat foarte multe intrigi la emisiune. Anumite domnișoare veneau cu mașini de 3.000 de euro, cât valorau tenișii mei din picioare”, a declarat Andreea Tonciu.

Roxana Nemes scandal cu Adreea Tonciu din cauza masinii[Sursa foto: Instagram]

Replica Roxanei Nemeș nu a întârziat să apară. Pe lângă ”înțepăturile” din platoul emisiunii, cântăreața a postat pe contul ei de Instagram un mesaj după ce în ediția ”Bravo, ai stil! Celebrities” difuzată miercuri seară a luat trei steluțe și i-a încântat pe jurați cu transformarea ei.

Roxana Nemes, scandal cu celelalte concurente[Sursa foto: Instagram]

Roxana Nemeș, de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”: ”Invidia feminină e fără margini”

”Pentru mine, tot ce conteaza in competitia ”Bravo, ai stil” este sa-mi depasesc limitele, sa invat tot ce tine de stil si sa ma bucur de fiecare personaj, tema, provocare. Celelalte lucruri care se intampla acolo, it means nothing to me ! De aici si “aroganta” mea! Nu “se merita “ ! ;) Stiti vorba aia! ;) Cu cat bagi mai mult in seama acest gen de oameni, cu atat le lasi impresia ca au dreptate in nebunia lor! Ceea ce nu e cazul! Invidia feminina e fara margini! Nu mor caii cand vor cainii Si cu asta am spus tot”, este mesajul concurentei de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Roxana Nemeș a fost provocată de Maurice Munteanu să se transforme în Imelda Marcos (soția fostului președinte din Filipine), iar artista a venit cu un set de bijuterii cu diamante, care costă 400.000 de euro. Este vorba despre bijuterii împrumutate pentru defilarea de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” și pentru care a venit și cu doi bodyguarzi.

Andreea Tonciu a izbucnit și i-a adresat cuvine dure Roxanei Nemes. A spus că este ”o țărancă să te lauzi cu niște bijuterii împrumutate, să te bucuri de ele. Eu am venit aici cu inel de un milion de euro și nu am venit aici cu bodyguarzi. Asta înseamnă că nu ai avut nimic la viața ta. Eu nu am venit la televizor să mă laud că fac și că dreg”, a spus furioasă Andreea Tonciu la ”Bravo, ai stil! celebrities”