Ruby a vorbit de mai multe ori despre nemulțumirile legate de sânii ei. Frumoasa artistă a povestit că, a doua zi după operația de mărire a sănilor, a urcat pe scenă. Nu a respectat indicațiile medicului și a trecut prin chinuri îngrozitoare.

„În ultimii 7 ani, am avut complex. Eu nu mi-am văzut sânii de foarte multe ori, am zis că mă accept aşa cum sunt, dar nu era aşa. Toată vina a fost a mea, nu am ascultat indicaţiile medicului, nu am purtat bustieră. Mi s-a deschis operaţia, era carne vie, m-am dat cu alifie şi mi-am pus leucoplast, nu mai ştiu ce era în capul meu atunci”, a povestit Ruby, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Ruby regretă operațiile făcute la nivelul sânilor

„Nu este om pe care să-l placă toată lumea. Îmi e efectiv rușine să vorbesc despre asta. De proastă mi-am pus implanturi. Nu recomand fetelor să facă ce am făcut eu. E atât de complicat, și pleacă din liceu. Eu aveam sânii foarte mari. Mi se părea prea mult pentru mine la momentul acela și am făcut o reducție. Am făcut treaba asta după ce am terminat liceul.

a declarat Ruby, pentru VIVA!, în urmă cu ceva timp.